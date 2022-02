Populær influencer trækker stikket

23-årige Sara Run Isafold blev kendt i Danmark, da hun medvirkede i realityprogrammet 'Ex on the Beach' i 2018. Siden da har danskerne kunnet følge hendes liv og hverdag på Instagram, hvor hun har hele 86.000 følgere.

Er du en af de mange tusinde følger, skal du nyde det, mens du kan, fordi om to uger er det slut.

Sara afslører nemlig, at hun flytter til Island 17. februar, hvor hun samtidig vil deaktivere sine sociale medier og lægge livet som influencer på hylden.

- Jeg har tænkt længe over det og har altid villet bo på Island, og nu skal det være nu. Jeg har brug for at komme væk fra de sociale medier og starte på en frisk, siger hun og tilføjer:

- Instagram har aldrig været min ting. Det kom meget brat, efter jeg havde været med i reality, fordi lige pludselig var der masser af mennesker, der fulgte med i mit liv. Jeg havde en ide om, at det nok ville ske, men der har været et enormt pres, fordi jeg føler, at jeg hele tiden skal lægge opslag ud og være meget på.

Når det så er sagt, slår Sara et slag for, at hun ikke fortryder sin medvirken i 'Ex on the Beach' - tværtimod:

- Det er fortsat den fedeste oplevelse, jeg har haft i mit liv, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det og fik alle de muligheder efterfølgende. Det er bare ikke længere mig, slår hun fast.

Tilbage til rødderne

Realitydeltageren, der er født på Island, flyttede til Danmark som femårig sammen med sin mor og søskende, men resten af familien er stadig bosiddende på Island, og dem glæder hun sig til at komme tættere på.

Sara skal dog ikke ligge på den lade side, når hun flytter til hjemlandet, da hun stadig er i gang med sit studie som markedsføringsøkonom, og det vil hun fortsætte med online.

Selvom hun er afklaret med sin beslutning, kan det dog stadig godt gøre hende nervøs, når hun tænker på den livsomvæltning, der venter hende om ikke så længe.

- Nu skal jeg vende mit liv 180 grader om, og det er fucking nøjeren, men jeg glæder mig virkelig meget. Jeg har ingen planer om at vende tilbage på sociale medier, fordi jeg har tænkt over det i lang tid, slutter hun af med at sige.