Populær skuespiller har sagt op

'DNA'-aktuelle Johanne Louise Schmidt har været glad for at være fastansat på Det Kongelige Teater i mange år, men nu har hun ønsket at sætte sig selv fri og lære noget nyt

Hun er en af de senere års mest benyttede skuespillere herhjemme, og har brilleret i alt lige fra den seneste sæson af 'Borgen', hvor hun spillede statsminister, tre afdeling Q-film, 'Carmen Curlers', højaktuelle 'DNA' samt ikke mindst 'Bamse', hvor hun spillede sangerens kone.

Derudover har Johanne Louise Schmidt også givet den med fast job på Det Kongelige Teater.

Men det er nu slut med sidstnævnte.

Den populære skuespillerinde har således sagt op, fortalte hun til Alt.dk for nylig - et medie, hvor du i øvrigt kan læse et kæmpe interview med hende.

Tanken kom on/off

Johanne Louise Schmidt beretter således, at tanken havde været der on/off i tre års tid, men krævede nøje overvejelse:

- Jeg har virkelig lært af de bedste inde på Det Kongelige Teater, men jeg føler, jeg har nået et punkt, hvor jeg er nødt til at sætte mig selv fri og fokusere på nogle andre ting. For jeg er meget nysgerrig og har lyst til at lære noget nyt. Det handler lidt om, at jeg gerne vil holde mig selv på stikkerne på en eller anden måde, siger hun.

En af sidste års mest folkeligt populære film var 'Bamse' om den afdøde sangers liv og karriere. Anders W. Berthelsen spillede Flemming Bamse Jørgensen, mens Johanne Louise Schmidt spillede hans kone, Käte. Foto: Stine Schjøtler

5000 heste indeni

Johanne Louise Schmidt, 39, blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2009 og er nok især kendt for at skildre sekretæren Rose i tre af filmatiseringerne af Jussi Adler-Olsens krimier om Afdeling Q, inden man skiftede bemanding.

Hun er blevet hædret med Reumerts talentpris i 2010 og Kronprinsparrets Stjernedryspris i 2014.

- Jeg har et billede derhjemme med tre kæmpe abstrakte heste, og det er sådan et billede på mig. Jeg føler, jeg har 5000 heste inden i mig, som jeg prøver at kontrollere. Det er nogle gange nemmere sagt end gjort, har hun tidligere udtalt.

