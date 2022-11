Populær tv-vært afviser: - Det har vi ikke snakket om

Anna Lin vil ikke gøre ting halvt, og hun fortæller, at hun bl.a. forlod 'Kender Du Typen', så hun ikke skulle opleve, at hun ikke kunne levere 100 procent. Men hun nægter, at hun skulle have talt om- eller koordineret sit stop med ekspert Flemming Møldrup, som også netop har forladt skuden

'Det kom som et chok, da hun forlod mig'.

Sådan lyder teksten i en kendt Danseorkestret-sang fra de glade 80'ere, og stroferne fra samme nummer kan folkene bag 'Kender Du Typen' formentlig nynne for tiden.

De skal nemlig ud og finde en ny vært, efter at Anna Lin i slutningen af september ganske overraskende meddelte, at den igangværende sæson af DR's guldkalv ville blive hendes sidste, og at hun forlod programmet.

Dermed nåede det 26-årige tv-talent blot at være ankerkvinde i under to år, inden hun smed en bombe og søgte nye græsgange.

Giver mere mening

Anna Lin har i flere omgange på bl.a. Instagram været ude og forklare sit overraskende stop og skrive om årsagerne bag - læs mere her - men nu fortæller hun til Ekstra Bladet, at hun frygtede, 'ikke at være der 100 procent', og at hun ikke ønskede at udføre sit job på halv kraft:

Annonce:

- Der er andre projekter, jeg også skal i gang med. Så for ikke at gøre ting halvt, så vælger jeg at lægge mit fokus et andet sted. Også fordi at jeg føler, jeg har udviklet mig det, jeg havde sat mig mål for, så helt personligt var jeg sådan: nu har jeg prøvet det, og det var sjovt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anna Lin kan endnu ikke afsløre, præcis hvad hun nu skal lave. Foto: Kenneth Meyer

- Fordi Flemming (Møldrup, red.) stoppede, så tænkte jeg, at det giver mere mening at lade et nyt hold bygge noget rigtig godt op, end at jeg er der og ikke gør det 100 procent, siger Anna Lin.

Vil noget andet

Ekstra Bladet skrev for nylig, at den afgående ekspert i netop 'Kender Du Typen', Flemming Møldrup, i podcasten 'Portrætalbum' på Radio4 fortalte, at han havde talt med Anna Lin om deres afgang fra succes-programmet.

- Ja, det har jeg snakket meget med hende om. Vi ligner hinanden en lillesmule, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun har heller ikke fundet sig helt til rette i det dér faste format, og jeg tror, hun vil noget andet, sagde Flemming Møldrup blandt andet i podcasten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anna Lin med de to faste eksperter i 'Kender Du Typen' gennem mange år, Anne Glad og Flemming Møldrup. Sidstnævnte har også - i lighed med Anna Lin - for nylig meddelt, at han forlader programmet. Han efter syv år - Anna Lin efter under to. Foto: Karsten Korsager Mud/DR

Annonce:

Ild i røven

Anna Lin afviser dog, at de to har siddet og timet deres stop og debatteret deres fremtidige rolle i programmet - eller mangel på samme:

- Det har vi ikke snakket om, og det har han heller ikke rigtig sagt i den podcast. Jeg tror, han sagde, at han og jeg snakker rigtig meget sammen om, hvad vi går rundt og tænker, men der har ikke været noget med, at vi rådførte eller snakkede om, at vi begge skulle stoppe.

- Det, som Flemming mente, var bare, at han ikke så det som et stort chok, fordi han godt vidste, at jeg har ild i røven og skal ud og prøve det hele. Jeg tror mere, at det var det, han mente - at han godt vidste, at jeg kunne finde på sådan noget, betoner Anna Lin.

- Flemming har udtalt, at han måske var blevet lidt metaltræt, og at han stod og sagde de samme ting uge efter uge. Kan du genkende det billede - at det er et program, hvor man som vært måske har en udløbsdato, og hvor man ikke skal være i 20 år?

Annonce:

- Øh, jeg tror at det, jeg synes er så fedt ved 'Kender Du Typen?', er, at du ikke er afhængig af dem, der er med i programmet. Den dér ramme, som er meget fast, den er så fed, for hvis du bare putter nogle fede mennesker med god kemi ind i den, så er der noget godt. Men hvis Flemming har følt, at det blev det samme uge efter uge, så er det det helt rigtige, at han stoppede, siger Anna Lin.

Samfundsrelevant

Hun vil ikke helt ud med, hvad hun skal fremadrettet. Men der er heller ikke så meget at fortælle. Endnu.

- Jeg kan sige, at jeg er ved at udvikle nogle ting helt fra bunden af. Derfor kan jeg ikke sige så meget, for jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvad det skal være. Men det bliver samfundsrelevant - og for unge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mie fra 'Robinson' har levet et vildt liv med stofmisbrug, steroid-misbrug og et mistet barn. Hør hende fortælle sin historie i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.