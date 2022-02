Populær vært stopper

- Det er børnenes alder, der gør det. Vi har dem så kort tid, og det er nu, de har behov for mig. Det kan jeg mærke.

Sådan siger den populære vejrvært m.m. Cecilie Hother, der nu stopper på TV 2, til B.T.

Ifølge avisen bevirker jobbet. at hun ofte kommer hjem langt ud på natten. Det er ikke nødvendigvis foreneligt med et liv, der involverer to små børn fra 2016 og 2020.

Hun melder, at det er en opprioritering af børnene - ikke en nedprioritering af arbejde.

Masser af planer

Der er da heller ikke planer om ligefrem at ligge på den lade side.

På sin Instagram-profil fortæller Cecilie Hother yderligere om opsigelsen på TV 2 og nævner, at hun har planer om bl.a. at opprioritere sit eget firma.

'Jeg har sidste dag i maj, så jeg vil nyde den sidste tid som fast vært på TV2 Vejret. Fremtiden byder på en masse spændende opgaver, men mest af alt glæder jeg mig til at kunne putte mine børn om aftenen!!



Jeg vil kaste en masse energi i mit lille smykkefirma Gaia, vores lyserøde dødsbo i Frankrig, lave flere og bruge mere tid på investeringer, og arbejde videre med SoMe manifestet og #noknu, for at forbedre den gode tone på de sociale medier og mindske digital mobning…..og så er der alt det som opstår hen ad vejen.



Det er jo en floskel, men når en dør lukkes, så åbnes der en million nye. Og som bekendt så lever jeg jo meget efter devisen: “Drøm mindre - gør mere”.

Så nu kaster jeg mig ud i det. Et nyt eventyr venter. Det er sørgmodig for at forlade et fantastisk arbejde, dog glæder mig til hvad fremtiden bringer.', skriver hun i et langt opslag.

Startede TV 2 Fri

Cecilie Hother har været på TV 2 en del år efterhånden - i første omgang fra 2008 til 2012, hvor hun var vejrvært på både 'TV 2 Vejret' og 'Go' morgen Danmark'.

Efter en afstikker til DR kom hun retur til TV 2, hvor hun bl.a. har været i front for TV 2 Fri fra kanalens begyndelse i 2013, ligesom hun atter har haft indtaget vejrstudiet utallige gange.

Men nu er det altså slut.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Cecilie Hother.