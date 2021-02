Poul Madsen jubler: Far igen

Valentinsdag var i år ekstra speciel for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, og hans hustru, Helene Seitz-Madsen. Her fødte 33-årige Helene nemlig parrets første fælles barn.

58-årige Poul Madsen, der har to voksne børn fra et tidligere forhold, er lykkelig over at være blevet far til tre. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Frieda er hurtig som sin far og smuk som sin mor. Hun blev født på halvanden time og er den smukkeste baby, jeg har set de seneste 29 år - så længe er det nemlig siden, jeg sidst blev far, smiler han og tilføjer:

- Mor og barn har det godt, og nu glæder vi os til at lære Frieda at kende.

Poul Madsen skal være far igen igen

Tysk stavemåde

Parret fortalte i oktober til Ekstra Bladet, at der var et nyt familiemedlem på vej, men dengang ønskede de ikke at røbe kønnet.

Nu står det dog klart, at det er en pige, der er blevet en del af familien. Hun har fået navnet Frieda, og den - for danskerne - lidt specielle stavemåde er der en årsag til.

- Når vi staver Frieda med ‘e’ i midten, er det, fordi det er den tyske stavemåde, fordi Helenes far er fra Tyskland, fortæller Poul Madsen.

Parret blev gift i 2019. Foto: Privat

Parret fortalte i forbindelse med graviditetsafsløringen, at Poul Madsen tager den moderne tilgang til barslen, hvor han tager tre måneder hjemme med babyen.

- Det synes jeg er virkelig vigtigt og dejligt, og på den måde er han jo meget moderne, sagde Helene dengang med et grin.

Parret blev gift i 2019.