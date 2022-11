Poul Madsen skifter karriere

- Der er kun én person i Danmark, der har stået i flere shitstorme end mig. Og det er Lars Løkke Rasmussen.

Sådan siger Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Poul Madsen i et interview med Journalisten.

Den erfaring vil den 60-årige journalist sætte i spil i sit nye job som strategisk rådgiver, fortæller han til fagbladet.

Her hjælper han virksomheder med at kommunikere i krisesituationer, men også med den mere langsigtede kommunikation, hvor det handler om at komme ud med de rigtige budskaber, siger han.

Poul Madsen fortæller videre til fagbladet Journalisten, at han satser helhjertet på sit nye job, hvorfor han er stoppet som arbejdende bestyrelsesformand for mediet Den Uafhængige.

Han fortsætter dog stadig med foredrag og ordstyrerjob og podcasten 'Umage venner' med Sisse Sejr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frederikke fra 'Paradise' er født som mand men har fået lavet en kønsskifteoperation. Hør om hendes rejse, og hvordan man har sex, når man har skiftet køn i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.