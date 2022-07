Povl Dissings enke: Sådan var den sidste tid

Ekstra Bladet

Det sidste år var ikke nogen dans på roser for Povl Dissing. Den 84-årige musiker og sanger led et knæk, da han for fem og et halvt år siden faldt og slog sit hoved så meget, at han mistede hørelsen, men ifølge hustruen, Pia, havde Povl – og parret fundet sig til rette med den nye virkelighed ind til for ca.