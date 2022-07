- Povl var det største fyrtårn

Sanger Allan Olsen havde et godt bekendtskab til afdøde Povl Dissing, som han tilbragte flere hyggelige stunder med. Nordjyden er trist over den tragiske nyhed, men han vil huske Dissing for det bedste

Tirsdag formiddag kom den hjerteskærende nyhed om, at den legendariske danske musiker Povl Dissing var død.

84-årige Dissing sov stille ind efter et længere sygdomsforløb. Han døde i sit eget hjem omgivet af familie.

Sanger og musiker Allan Olsen har også hørt den tragiske nyhed, som han er dybt berørt over. De to musikere har tilbragt meget tid sammen gennem årene, og Allan Olsen fortæller, at Povl Dissing var blandt de største musikere i landet.

- Da jeg begyndte at synge og spille, da jeg var teenager, var Povl en af dem, der var de helt store i Danmark, fortæller Allan Olsen til Ekstra Bladet og sætter videre ord på sin nu afdøde kollega.

- Povl var det mest generøse og gavmilde menneske, man kunne forestille sig. Det er der garanteret mange, der vil sige. Men det er også rigtigt.

Povl Dissing blev 84 år. Foto: Gregers Tycho/Polfoto

Kom til København, Allan

Allan Olsen fortæller, at han startede sin sangkarriere i Nordjylland. Og der gik altså ikke længe, før han hørte navnet Povl Dissing.

Ser Allan Olsen tilbage i tiden, er der specielt én oplevelse, som han ikke kan glemme med Dissing.

- Jeg spillede på et værthus et sted i Nordjylland. Jeg var ikke over de 20 år. Povl var til stede, og han spurgte mig efter min optræden, om jeg ikke havde lyst til at komme til Købenavn.

- Jeg skulle være floorspot i Tivoli. Det betød altså, at jeg fik 20 minutter på scenen, før Povl skulle spille.

66-årige Allan Olsen siger, at oplevelsen lærte ham at optræde for et publikum.

- Når nogen tilbyder den slags velgørenhed, så tager man et kvantespring i det, man laver. Jeg lærte ikke kun at optræde for et publikum, men også af at være sammen med en mand som Povl og høre på ham.

Allan Olsen lærte meget af Povl Dissing. Foto: Per Lange

Det største fyrtårn

Efter at Allan Olsen og Povl Dissing havde optrådt i Tivoli, insisterede sidstnævnte på, at de penge, som musikerne tjente, skulle bruges på bedste vis.

- Povl fik 1.200 kroner, og jeg fik 300. Og så insisterede han på, at når vi var færdige i Tivoli, så skulle vi på jazzhus og drikke elefantøl. Og han var selvfølgelig gavmild, for han fik lidt flere penge.

Allan Olsen fortæller, at de ikke var venner, men nære bekendte. Og når de endelig mødtes, kunne der gå mange, mange timer i munterhed.

- Povl var en kæmpe fortolker. Det fineste menneske, som folk også kendte fra scenen og tv. Sådan var han også i virkeligheden. Et fantastisk menneske.

- Du fremhæver blandt andet Povl Dissing for hans musikalske talent. Hvor stor vil du sige, at hans musik var i Danmark?

- Povl var nok noget af det nærmeste, vi kommer nogen i Danmark. Vi har altid et fyrtårn, der er over alle andre. Herhjemme var det altid Kim Larsen.

- I den genre, hvor Povl lå i, og hvor jeg selv er i, der var Povl helt klart det fyrtårn, der var størst, lyder de afsluttende ord fra Allan Olsen.

