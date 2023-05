Price afviser fyring: - Det er bare sådan, det er

Han havde efterhånden været kapelmester i Cirkusrevyen i så mange sæsoner - 22 i træk, faktisk - at han, sagt lidt kækt, risikerede at gro fast til taburetten ved flyglet i det store telt.

Men så skulle der nye boller på suppen på Dyrehavsbakken.

Legenden Ulf Pilgaard var for længst fortid. Fra og med denne sæson var ikonet Lisbet Dahl det samme.

Og så kom meldingen: Endnu en mangeårig kapacitet stoppede: James Price blev skiftet ud med en anden kapelmester, Joachim Pedersen. Nyt, nyt, nyt.

Altmuligmanden nægter dog, at der er tale om en decideret fyring:

- Det var det ikke, for når man ikke er fastansat, så kan man ikke blive fyret. Man bliver derimod ikke forlænget. Jeg har så været ufatteligt heldig at blive forlænget i 22 sæsoner. Så sker der et skifte og nogle nye ting. Det er ganske naturligt. Så der er ikke noget mystisk, ulykkeligt eller forkert ved det. Det er bare sådan, det er.

- Der er ikke smækket med døren eller sure miner? 22 år ER jo længe?

- Det kan man sige, ikke? Men det er ikke sådan, at man sidder og siger 'hvad fanden skete der ligesom dér?'. Nej. Alt er, som det skal være.

James Price er klar som kapelmester til at akkompagnere skuespillerne i den genoplivede Tivolirevy. Her ved siden af Lisbet Dahl i rollen som Lars Løkke Rasmussen. Foto: Henning Hjorth

Samme proces

Det har ikke været svært for James Price at omstille sig. For arbejdet i Tivoli minder meget om det, han kom fra på Bakken.

- Processen er lidt den samme. Nu har jeg jo arbejdet med revy - og Lisbet Dahl - i rigtig mange år. Den proces har jo altså ikke forandret sig. Man har skiftet sted, men herinde i Glassalen har jeg lavet mange ting gennem tiden, så det er ligesom at komme hjem. Det er er en dejlig og god fornemmelse. En god gammeldags lagkagerevy, hvor vi samler numre ind, taler med forfattere, jeg skriver musik - og ganske langsomt begynder det at samle sig til en forestilling, siger James Price.

En forestilling, der i øvrigt nu - ifølge Tivoli selv - en uge inden premieren 1. juni har solgt 40.000 billetter, hvilket var målsætningen på forhånd.

James Price har mange jern i ilden hele tiden. Elsket tv-vært, iværksætter, restauratør og altså også kapelmester. Det giver ham dog ikke stress, fortæller han.

- Nej, jeg går ikke ned. Jeg har gudskelov gennem årene fået et indre barometer, der siger 'SÅ - nu skal vi lige hive lidt i bremsen'. Det kommer altid meget i perioder med dette job. Nu kommer der så et opløb som det her, og da ved man, at der skal løbes hurtigt, men når man så har haft premiere, så skal vi 'bare' spille forestillingen om aftenen, og så kan man få pusten igen om dagen.

