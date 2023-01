Price i krise: Lukker restaurant i Aalborg

'Vi glæder os til at se dig i det nye år!'

Sådan skrev Brødrene Price på Facebooksiden for deres restaurant i Aalborg 31. december. Men det holdt altså kun ti dage.

Der er nemlig nu sat et skilt på døren hos restauranten, hvoraf det fremgår, at man har valgt at lukke den ned.

Det skriver mediet Nordjyske.

I opslaget lyder det blandt andet, at man lukker 'grundet tiderne og konjunkturerne'. De dårlige tider har varet længe for Price-restauranten i Aalborg, som har leveret et underskud på mere end en million to år i træk og en egenkapital, der er negativ med næsten 2,3 millioner kroner.

Mediet har dog også talt med Brdr. Prices salg- og marketingchef, der - pudsigt nok - nævner en anden årsag til lukningen. Det skyldes nemlig, at man ikke har store nok lokaler til at holde selskaber.

Men det lader til, at der generelt har været lavvande i bordbestillingerne.

- Netop fordi vi ikke har lokalerne til større selskaber, så har der ikke været mange bookninger, som vi har måttet aflyse i forbindelse med, at vi har lukket restauranten i Aalborg. Aflysningerne har kunnet tælles på en hånd, siger salg- og marketingchef Marlene Rovsing til Nordjyske.

Tiden må altså vise, om Brdr. Price genopstår i Aalborg, når der kommer bedre egnede lokaler til rådighed i byen. De har fortsat to restauranter i København og en i Herning.