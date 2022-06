Price scorer kassen

Adam Price kan igen fremvise et flot millionoverskud i sin virksomhed

Det kører på skinner for Adam Price.

Forleden kunne han afsløre, at han havde fundet kærligheden hos debattør og litteraturanmelder Katherine Diez, men det er ikke kun på kærlighedsfronten, at det står godt til for den 55-årige manuskriptforfatter og restauratør.

Også økonomisk kører det for Price.

Det fremgår af det nyeste regnskab for hans anpartsselskab Price Fiktion, der ifølge regnskabet udøver 'virksomhed med udvikling, produktion og distribution af film, tv, teater og underholdning'.

Her kan han fremvise en bruttofortjeneste på 4,7 millioner kroner for 2021.

Det er en flot stigning på mere end 50 procent i forhold til 2020, hvor bruttofortjenesten lå på 3,1 millioner kroner.

Flotte lønninger

I løbet af 2021 hævede Price samtidig 2.295.042 kroner ud til gager og lønninger, hvilket svarer til omkring 190.000 kroner om måneden.

Egenkapitalen i Price Fiktion var i slutningen af året på 3,3 millioner kroner, mens årsresultatet lyder på et overskud på i omegnen af 1,8 millioner kroner.

Adam Price står bag flere store tv-serier herhjemme, heriblandt 'Taxa', 'Nikolaj og Julie', 'Anna Pihl', 'Borgen' og 'Herrens Veje'. Derudover ejer han sammen med sin bror, James Price, flere restauranter, heriblandt i Tivoli i København.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Adam Price til det nye regnskab, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Læs også: Adam Price: Jeg steger jo ikke selv alle bøfferne