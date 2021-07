Amir Afify kæmpede i sine teenageår med at acceptere sin seksualitet og var flere gange ved at opgive livet

To gange forsøgte 'Prince Charming'-deltageren Amir Afify at tage sig eget liv i de unge teenageår. Det var svært for ham at acceptere, at han var homoseksuel, og det gjorde det ikke nemmere med en muslimsk far.