Priser Allah: Er blevet far

Den danske rapper Branco med det borgerlige navn Benjamin Cimatu er blevet far for tredje gang.

Det afslører den normalt så private rapper i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han viser det seneste skud på stammen frem.

'Alhamdulillah (Priset være Allah, red.), say hello to my new daughter Alisha. har lige fået en tredje grund til at arbejde 3 gange så hårdt som alle andre. I ved hvad det betyder, BB3 LOADING', skriver han til opslaget og teaser dermed samtidig for, at der er et tredje album på vej.

Hjerter fra kolleger

I kommentarsporet vælter det da også ind med lykønskninger fra rapperens ellers så hårdkogte kolleger.

'Lille engel', skriver rapperen Sivas og tilføjer en hjerte-emoji.

'Tillykke', skriver Emil Simonsen alias Orgi-E fra Suspekt efterfulgt af hele tre hjerte-emojis, mens Icekiid blot har efterladt et enkelt hjerte i kommentarsporet.

Branco giver karrierens to første rigtige koncerter næste fredag på Summer Days, som er Roskilde Festivals nedskalerede erstatning for den traditionsrige megabegivenhed.

