Problemer igen: Plum politianmeldt

Fødevarestyrelsen: Sådan kan de skærpe sanktionerne

Martin Birch Hansen, der er sektionsleder hos Fødevarer København, fortæller til Ekstra Bladet, at det er almindelig procedure at politianmelde, hvis en tidligere bøde ikke er blevet vedkendt.

- Politianmeldelsen laves som almindelig praksis, fordi vi nok skal i retten med virksomheden, hvis en bøde ikke er vedkendt.

Bøden i Camilla Plums tilfælde er givet, fordi den rigtige ’smiley’ ikke var sat op efter sidste kontrolbesøg hos Fuglebjerggaard.

- Den bøde der gives, gives for et forhold, hvor det rigtige ikke er sat op. Det er et forhold, hvor man måske forsøger at skjule, hvad man har fået. Det er ikke noget, der er udfordrende for fødevaresikkerheden, men vi ønsker ikke at vildlede kunderne.

Når en virksomhed tre gange har overtrådt loven, kommer den i kategorien ’virksomhed med dårlig regelefterlevelse’.

Det betyder ifølge Martin Birch Hansen, at fødevarestyrelsen har mulighed for at bringe tre forskellige skærpede sanktioner i brug.

Dobbeltbøder Dagbøder Karantæner i en periode, hvor virksomheden ikke må holde åbent

- Det er ikke sket før, at man har anvendt dagbøder i Fødevarestyrelsen, og det er også kun to gange, vi har anvendt karantæne, siger Martin Birch Hansen.

- Hvordan kan det være?

- Normalt får virksomheden styr på anmærkningerne, inden vi behøver gøre mere, men det er de muligheder, vi har.

I den konkrete situation forestiller Martin Birch Hansen sig ikke, at man får brug for at gøre brug af de skærpede sanktioner.

- Der kan selvfølgelig være vanskelige situationer, men det er sjældent, at reglerne ikke bliver efterlevet i en grad hvor de skærpede sanktioner kommer i brug.

En Politianmeldelse kommer normalt også til at betyde to ekstra opfølgende besøg. Det første inden for to måneder og det andet inden for seks måneder, hvor det skal tjekkes, om virksomheden har formået at efterleve reglerne. I tilfældet på Fuglebjerggaard, hvor der er sanktioneret for manglende ophængning af kontrolrapport, er det dog kun et opfølgende besøg