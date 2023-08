Provokunstner håner fængselsdom: 'Suck my duck'

Sut!

Nogenlunde sådan kan man opsummere, hvad kunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard mener om den dom, hun modtog tidligere på måneden.

Den 46-årige provokunstner blev 8. august blevet idømt et års ubetinget fængsel for hærværk.

Hun er også dømt til at betale en erstatning på knap 1,9 millioner kroner for de skader, hendes hærværk påførte et Asger Jorn-maleri sidste år.

Den 46-årige provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard, som begik hærværk mod Asger Jorns maleri 'Den Foruroligende Ælling' på Museum Jorn i Silkeborg, dømt til et års fængsel. Dermed nedsætter landsretten byrets afgørelse med en tredjedel Ibi-Pippi idømt et års ubetinget fængsel for hærværk

'Suck my duck'

Men selvom Ibi-Pippi hele tiden har erkendt sig skyldig, så er hun altså tilsyneladende ikke tilfreds med sin straf.

Hun har sammen med kunstnerkollegaen Kristian von Hornsleth nemlig bedrevet værket 'Suck my duck'.

Annonce:

Af værket kan man se et kvindeansigt i profil med åben mund, der lægger an til at tage et fallossymbol i munden, hvor spidsen er udgjort af den den ælling, der figurerer på Asger Jorn-værket 'Den Foruroligende Ælling'.

Artiklen fortsætter nedenunder ...

De to skabere af 'Suck my duck'. Foto: Ibi Pippi/Kristian von Hornsleth/Quirky Bird Media

Ødelagde kendt værk

Den kontroversielle sag har baggrund i, at Ibi-Pippi Orup Hedegaard i april 2022 gik ind på Museum Jorn i Silkeborg midt i åbningstiden og tilføjede værket 'Den Foruroligende Ælling' et påklistret billede af sig selv, hvor hun ses titte frem fra et klækkende æg, og derudover skrev sin signatur med sort sprittusch på maleriet.

Ibi-Pippi Orup Hedegaards happening var ifølge hende selv blot en dobbelt-modificering af Jorns tilføjelse til et originalt billede. Ibi-Pippi kaldte værket - efter hun selv havde lavet sin tilføjelse - for 'Den Foruroligende Kælling'.

Umiddelbart efter domsafsigelsen i sidste uge talte Ekstra Bladet også med Ibi-Pippi:

- Det var ikke den afgørelse, jeg havde håbet på, men det er dog en markant forbedring i forhold til det, byretten kom frem til, sagde hun.