Provokunstner i Onkel Reje-aktion

Ibi-Pippi lod en klunke kigge ud af sin stramme badedragt. Og agtede at proppe en rød pølse op bagi. Nogle mødre med små børn valgte at forlade teltet. Andre blev hængende.



Og således udspillede sig der måske en stor skandale i lille skala, da Ekstra Bladet søndag inviterede den kontroversielle kunstner til en samtale om netop kunstens grænser. Det foregik i Ekstra Bladets telt på Hjallerup Marked.



For den såkaldte happening skulle vise sig at være en sympati-aktion til fordel for DR's Onkel Reje, som har været sygemeldt efter heftige beskyldninger om, at figuren både var pædofil og satanist.



'Klamt pædofilt røvhul'

- Jeg støtter Onkel Reje, for vi kan ikke forestille os, hvordan det er, når flere hundrede mennesker skriver, at man er et klamt, pædofilt røvhul. Onkel Reje er en vanvittig karakter, men det er skuespil, og man må adskille kunstneren fra værket, sagde Ibi-Pippi, der i øvrigt officielt er kvinde, da hun har fået foretaget et juridisk kønsskifte.





Mads Geertsen alias Onkel Reje blev udsat for en hetz, men gør snart comeback. Foto: Nanna Navntoft

- Hvorfor ankommer du iført badedragt og med en stribe pølser rundt om halsen?

- Fordi, det er det samme, som Onkel Reje gør, når han lader, som om han skyder pølser ud af numsen. Modstanderne sætter det ind i en pædofil kontekst, hvor de fordrejer virkeligheden for at få det til at passe ind i deres agenda.

For hård straf

Selv står Ibi-Pippi Orup Hedegaard til halvandet års ubetinget fængsel og en klækkelig bøde på 1,9 millioner kroner for hærværk på et maleri af Asger Jorn.

Der skulle konservatorer til at redde Jorns maleri efter Ibi-Pippis aktion. Foto: Anders Holst Pedersen

Det, som kunstneren selv kalder en 'modificering'. For det Asger Jorn-maleri, hun sidste sommer valgte at angribe med lim og tusch, er netop kendetegnet ved, at Asger Jorn også overmalede en andens kunstners maleri.

- Jeg synes, straffen er alt for høj. Det bliver en hård omgang med de 1,9 millioner, for det betyder, jeg skal leve på en sten i mange, mange år, siger Ibi-Pippi, der øvrigt gerne vil afsone i et kvindefængsel af frygt for seksuelle overgreb.

Og mens Ibi-Pippi er på vej bag tremmer, er Onkel Reje på vej tilbage i manegen. Forleden meldte entertaineren Mads Geertsen ud, at han er klar til at indtage Reje-rollen igen i Cirkus Summarum denne sommer.