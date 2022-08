Q om Mette F's mediestunt: Hun er i panik

Statsminister Mette Frederiksen deltog fredag aften i Svendborgsund Dansktopfestival, hvor hun overraskede som gæstesanger på scenen sammen med frontmand Johnny Hansen og resten af det populære dansktopband, Kandis.

Showbiz-makkerparret fremførte Kim Larsen-klassikeren 'Tarzan Mama Mia', og den socialdemokratiske statsminister var efterfølgende hurtig til at dele oplevelsen på sociale medier som Instagram og Facebook, hvor hun skrev:

'Rørende at mærke den store kærlighed til Dansktoppen. Folkefest og tekster, der betyder meget for mange mennesker. For mig en aften, der tog en uventet drejning. Tak til Kandis for en uforglemmelig aften'.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, mener, at det er valgkamp, så det hviner i tænderne.

- Det kan godt være, at Mette Frederiksen leger den her juleleg, at der ikke er valgkamp og alt kører videre, som om det plejer, og at hun kan arbejde ufortrødent videre helt frem til grundlovsdag næste år, men det er en gammel løgn. Alle partier og politikere er i valgkamp - ikke mindst statsministeren.

Mette sang Kim Larsen-klassikeren 'Tarzan Mama Mia' sammen med Johnny. Før koncerten havde de to øvet sangen backstage. Foto: Øxenholt Foto

En grad af panik

Hvordan kan du være helt sikker på det?

- Når man betragter hendes aktiviteter de seneste par uger, så tegner der sig altså et billede af en statsminister, der befinder sig i en eller anden grad af panik, siger Qvortrup og tilføjer:

- Tingene ser jo ikke alt for godt ud for hende. Der er målinger, der ikke går hendes vej. Og hvad værre er, så ser det ud til, at nogle fa de nye aktører på banen - herunder ikke mindst Inger Støjberg - formår at trække vælgere hen over midten. Og det er livsfarligt for en socialdemokratisk statsminister. Det er lige præcis i det lys, man skal forstå det, når hun lige pludselig befinder sig til en Kandis-koncert. Det er et forsøg på at score nogle point i et segment, der måske føler sig tiltrukket af Inger Støjberg.

Mette Frederiksen blandt dansktopfans til musikfestival. Foto: Øxenholt Foto

vild og blodig Kandis-fan

Er det godt eller dårligt spin?

- Det er i hvert fald helt fair, og der er ikke noget galt i, at en politiker gør sig attraktiv over for et bestemt vælgersegment. Det er hverken ulovligt eller forkert, når hun stiller sig op til Kandis-Johnny, men jeg synes bare, det er rimelig gennemskueligt. Det er en statsminister, der er i valgkamp og som befinder sig i en grad af lettere panik.

Det kan jo også være, at hun bare er fan?

- Ja, det er selvfølgelig muligt, og så er det jo så bare mig, der er en forfærdelig kyniker, der tror dårligt om landets statsminister. Så må jeg bøje hovedet i skam og begynde at tro på det bedste i alle mennesker. Jeg kan jo ikke føre sandhedsbevis for, at Mette Frederiksen ikke bare er vild og blodig Kandis-fan, der har lyst til at tilbringe sin fredag aften sammen med Kandis, men det er komisk, når hun bliver ved med at insistere på ikke at være i valgkamp.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet og den socialdemokratiske pressetjeneste. De er endnu ikke vendt tilbage.