Qvortrup: Kendtes krav var langt over målet

Henrik Qvortrup er tilfreds, men ikke overrasket over dagens domsafsigelse, hvor det er fastslået, at kendte ikke skal have godtgørelse i Se og Hør-sagen

Tidligere chefredaktør for Se og Hør Henrik Qvortrup slipper for at betale erstatning, efter journalist Line Baun Danielsen har krævet en godtgørelse i forbindelse med Se og Hør-sagen.

Og han kan ikke forstå, at hun krævede 200.000 kroner i erstatning.

Forstår det ikke

- Hvis det var dig, der stod i den situation, ville du så gerne have haft en eller anden form for godtgørelse, hvis du følte, dit privatliv var blevet krænget ud i medierne?

- Altså, jeg synes, vi skal holde fast i, at Line Baun Danielsen krævede 200.000 kroner.

- I forhold til, hvad der normalt udmåles af godtgørelse i dansk retspraksis, så er det jo fuldstændig ud ad en tangent. Kvinder, der bliver massevoldtaget, skal være heldige hvis de får det halve, ikke? Så nej, det tror jeg ikke, jeg forstår. Og nu har retten jo også fastslået, at der ikke er grundlag for at give så meget som en krone.

Nu giver vi den gas

Henrik Qvortrup erkender, at han handlede forkert for 12 år siden.

- Det er vel et eller andet med, at man bliver suget ind i sådan et oplevelse af, at 'nu giver vi den gas for at lave det bedst mulige blad' – og det skal man gøre, når man har sådan et job – men man skal selvfølgelig aldrig bevæge sig ud over, hvad straffeloven siger, man må, og hvis man gør det, så skal man straffes - og det er jeg også blevet, siger han.

Men selvom han ved, at det var forkert at overvåge kendissernes kreditkort, er Henrik Qvortrup tilfreds med afgørelsen om, at der ikke skal betales godtgørelse til de involverede.

- Jeg er tilfreds med dommen, men jeg er ikke overrasket. Det er jeg ikke, fordi Højesteret jo for et år siden behandlede en sag, som er fuldstændig parallel med den her, og nåede frem til det samme resultat. I det lys at det ville være besynderligt, hvis en byret skulle nå frem til noget andet end Højesteret, er jeg ikke overrasket, men jeg er selvfølgelig tilfreds med resultatet, siger han til Ekstra Bladet.

