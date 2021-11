Qvortrup om realityprogrammer: - Derfor er jeg med

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, sidder som vanligt og vogter fra hjørnekontoret på Ekstra Bladets redaktion på Rådhuspladsen i København. Et alvorligt arbejde - vel at mærke.

Men skarpe seere af reality-programmer har muligvis set ham i først 'Linse på tur' og derefter 'Fangerne på fortet', som begge sendes på streamningtjenesten Viaplay, noget som ikke nødvendigvis kan vurderes i samme alvorsgrad som jobbet ovenfor.

Spørgsmålet er dog, hvorfor den ansvarshavende chefredaktør har valgt at deltage i programmerne?

Optaget før tiltrædelse

Et af svarerne er, at de to programmer blev optaget, før Henrik Qvortrup tiltrådte som chef på Ekstra Bladet, men der skal også være plads til at vise andre sider frem af sig selv, mener han.

- Jeg får mange henvendelser om at deltage i alverdens ting, men jeg har tænkt, at det kunne være meget sjovt at løbe rundt nede på fortet ved Bretagnes kyst, siger Henrik Qvortrup

- Og så synes jeg oprigtigt talt ikke, at der er nogen modsætninger mellem at være en hård hund, der passer sit arbejde, sætter de folk på forsiden, der skal på forsiden - og så på den anden side godt kan have det lidt sjovt og vise en uhøjtidelig side. Det ser jeg ingen modsætning i.

Lokumsaftale med Linse

Den uhøjtidelige side fik han så sandelig også vist i programmet 'Linse på tur', hvor Linse Kessler uden held forsøgte at lave en aftale med Qvortrup om, at Ekstra Bladet ikke længere skulle skrive kritisk om hende.

- Jeg har ingen problemer med at have det hyggeligt med de mennesker, vi beskæftiger os med på Ekstra Bladet, men lige så sikkert er det, at hvis der er en grund til at skrive kritisk, så kender vi vores besøgelsestid, siger Henrik Qvortrup, der i samme omgang trækker en avisforside frem, hvor Linses hån af et knivoffer er beskrevet.

- Vi synes, der er en grund til at kigge kritisk på figuren Linse, og det har vi gjort.