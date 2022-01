Qvortrup skal giftes

Bryllupsklokkerne kommer inden længe til at ringe for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, 58.

Han skal nemlig giftes med sin kæreste, Nanna Thoustrup, 43.

De to blev forlovet i december, og brylluppet skal stå 26. marts i Frederiksberg Kirke, fortæller de til Ekstra Bladet.

- Det bliver ikke suppe, steg og is og sidde i hestesko. Der er i hvert fald ikke lagt op til det, men det bliver en dag sammen med de mennesker, vi holder af, lyder det fra Henrik Qvortrup, der bliver suppleret af Nanna Thoustrup:

- Det bliver det store kirkebryllup, men det bliver uformelt og med omkring 120 gæster. Det er anden gang for mit vedkommende og tredje gang for Henriks vedkommende. Vi regner begge med, at det bliver den sidste, så det skal være et brag af en fest, griner Nanna Thoustrup, der fortæller, at hun til brylluppet skal bære en vintagekjole af mærket Chanel.

Frieriet foregik på tagterrassen på Illums Rooftop i indre København, og her var svaret klart for Nanna Thoustrup, der sagde ja med det samme.

- Jeg sagde selvfølgelig ja. Jeg blev meget glad, men ikke så overrasket. Det har nok ligget i kortene, at det var det, der skulle ske, fordi det bare føles så rigtigt for os begge to, siger hun og tilføjer:

- Det er en dejlig følelse, at man har mødt sin soulmate. Allerede efter anden date var det, som om det var en puslespilsbrik, der faldt på plads, og det føltes bare helt rigtigt, siger hun med et smil.

Nu glæder Henrik Qvortrup og Nanna Thoustrup sig til at blive gift. Foto: Jonathan Damslund

Hvorfor vente?

Selvom Henrik Qvortrup og Nanna Thoustrup kun har kendt hinanden i et års tid, føler de begge, at det er det helt rigtige nu officielt at blive mand og kone.

- Nogle vil nok sige, at vi rykker hurtigt. Men hvorfor vente, når det føles rigtigt? Og det gør det for os begge to, lyder det fra Henrik Qvortrup.

For nylig havnede Henrik Qvortrup og Nanna Thoustrup i coronaisolation på et hospital i Thailand, og selvom det var en hård nød at knække, har det ikke skræmt dem væk fra hinanden - snarere tværtimod.

- Man kan sige, at vi har haft en pre-honeymoon, der gik galt. Det var den store Ikea-test på speed, og den overlevede vi. Hvis vi kan holde hinanden ud i seks dage på et hospitalsværelse, så er der ikke noget, vi ikke kan klare, lyder det fra Henrik Qvortrup med et grin.

Nanna Thoustrup har to børn fra tidligere, mens Henrik Qvortrup har seks, og de glæder sig til nu officielt at blive én stor, sammenbragt familie.

- Mine drenge på ni og 13 år har det rigtig godt med Henriks på fem og ti. De hygger sig rigtig meget sammen, og det er bare dejligt, siger Nanna Thoustrup glad.

--------- SPLIT ELEMENT ---------