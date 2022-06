Rachel forelsket i Nikola

Det blev til det hemmeligsfuldt grin, da Ekstra Bladet i foråret spurgte tv-kendissen Rachel Ellebye til kærligheden.

Hun havde svært ved at skjule, at hun havde mødt en, hun var glad for.

Hvem ville hun ikke fortælle, men nu er hemmelighedskræmmeriet slut.

Den 22-årige 'Årgang 0'-stjerne fortæller nu glad, at hun har fundet sig en kæreste.

Det er i et interview med Her og Nu, at Rachel Elleby fortæller om sin nye flamme.

Han hedder Nikola og 24 år.

I interviewet fortæller hun også, at det unge kærestepar mødtes på Tinder, og at det var gennem tasterne, den søde musik opstod i første omgang.

Bød på vin

Da Rachel og Nikola skulle mødes første gang, valgte hun at invitere ham hjem i sin lejlighed på Amager. Det der med at mødes på en café var for formelt til 'Årgang 0'-stjernen, der derfor bød på vin i privaten i december.

For to måneder siden blev de officielt kærester.

– Han er sød, og han gør mig rigtig glad. Vi er meget ligesindede. Han interesserer sig for de samme ting, som jeg interesserer mig for, fortæller Rachel Ellebye til ugebladet.

En ting, hendes nye kæreste dog ikke har interesseret sig for, er programmet, som har gjort Rachel Ellebye og hendes familie berømte i Danmark. Hverken Nikola eller hans familie har set et eneste afsnit af 'Årgang 0'.

Ekser

Ud over at bruge en masse tid med sin kæreste er Rachel Ellebye travlt beskæftiget med at læse Spansk Kultur og Sprog på Københavns Universitet. Derudover arbejder hun som barrista på Starbucks.

24-årige Nikola er ikke Rachel Ellebyes første kæreste. Efter hun blev student, boede tv-darlingen et år i Oslo. Her var hun kæreste med nordmanden Eirik.

Deres forhold varede i to år og sluttede efter Rachel Ellebyes ønske.

Siden blev hun kæreste med rumænske Eduard, som hun også mødte via en dating-app.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rachel Ellebye.