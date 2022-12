Radiovært i chok: - Det er helt sindssygt

Maria Jencel er overvældet over den succes, hendes podcast '112 for knuste hjerter' er blevet

'JEG ER MUNDLAM. Og taknemlig. Og stolt. Og øjeblikkeligt bange for, at der er sket en fejl i Spotify’s system, eller at I pludselig stopper med at lytte med'.

Sådan skrev Maria Jencel på Instagram 1. december, efter hun havde modtaget dette års Spotify-resultater for sin podcast '112 For Knuste Hjerter'.

Resultaterne viste et glimrende år for podcasten, der er vokset med 634% i antal timer lyttede, og podcasten var også blandt de én procent mest delte verden over.

Maria Jencel startede podcasten i sommeren 2021. Foto: Emil Agerskov

I podcasten inviterer Maria Jencel hver uge en kendt gæst i studiet, hvor de fortæller om, da de fik deres hjerte knust, og hvordan de kom videre.

Maria Jencel kunne heller ikke få hænderne ned, da Ekstra Bladet spurgte ind til podcastens succes til gallapremieren på filmen 'Elsker dig for tiden'.

- Det er helt sindssygt, og den er vokset med mange, mange hundrede procent. Så jeg er bare mega glad og stolt og taknemmelig for alle, der lytter med, svarede en munter Maria Jencel.

Radioværten er dog også klar over, at der følger en del ansvar med, når så mange lytter.

- Det føles overvældende, og det føles virkelig fedt selvfølgelig. Det er jo altid dejligt at lave noget, som betyder noget, og som er vigtigt, men det føles også sindssygt overvældende, for det kommer jo med et stort ansvar. Der er rigtig meget tillid til mig fra alle dem, der lytter med, siger hun.

Det ser heller ikke ud til, at enden er tæt på for podcasten. I sit Instagram-opslag forsikrer Maria Jencel lytterne om, at hvis successen fortsætter, vil hun blive ved, til hun er en ældgammel dame.

