Rædselsår for Thomas Helmig

For musikeren Thomas Helmig vil 2022 altid blive husket som et rædselsår.

Den 58-årige sanger har mistet to af de vigtigste mænd i sit liv - sin søn og sin far.

23. november døde Hugo Helmig bare 24 år gammel i sin lejlighed i København, mens Thomas Helmig var til stede.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op,' skrev Thomas Helmig blandt andet fredag formiddag på sin Instagramprofil.

Torsdag blev Hugo Helmig begravet i stilhed. Det skriver hans søster Ulrikke Toft Simonsen på sin Instagram-profil i et rørende opslag om sin afdøde lillebror.

Det er ikke engang et år siden, Thomas Helmig måtte følge sin far til graven. 17. januar døde Ole Helmig i en alder af 93 år.

- Tak, far. Jeg lader minderne skylle og tårerne strømme, skrev Thomas Helmig dengang på Instagram og postede et billede af sig selv og sin far siddende ved et piano.

Også Thomas Helmigs kone, Renée Toft Simonsen, benyttede i januar Instagram til at sige farvel til Ole Helmig, der var læge og foredragsholder.

- I dag har vi sagt et sidste farvel til det her smukke menneske. Min svigerfar, Ole, som på billedet sidder på scenen og ser sin søn åbne festugen i Aarhus. Det sidste farvel er nok altid det mest triste, også selvom det er en naturlig del af livet, skrev hun.