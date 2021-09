Rammer vild milepæl: Omsætter for over en milliard

Jacob Risgaard er en glad mand i disse dage, og det forstår man godt.

'Løvens hule'-kendissen har som den ene del af trioen bag Entertainment Trading - som blandt andet står bag onlinekoncernen Coolshop og en række andre virksomheder - netop afleveret et rekordgodt regnskab.

Regnskabet, der dækker over perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021, viste en omsætning på 1,2 milliarder kroner og en bruttofortjeneste på 160,7 millioner kroner.

Overskuddet før skat lyder på 58,9 millioner kroner.

- Det er ganske udmærket. Det er klart, at vi altid er glade for at vækste, og det her er med til at polstre os til at lave endnu flere investeringer i store nybyggerier og nye virksomheder for at skabe flere arbejdspladser, siger Jacob Risgaard til Ekstra Bladet.

Det er første gang, at Entertainment Trading, der i marts fik Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen med i ejerkredsen, rammer milepælen på én milliard kroner i omsætning.

- Det er også dejligt. Vi er vokset lidt på samme måde, siden vi startede, så man opdager det ikke helt på samme måde, når man selv er i det. Det er lidt ligesom med ens børn. Man ser jo ikke selv, at de vokser, fordi man ser dem dagligt, men dem, der ikke ser dem så tit, synes jo pludselig, at de bliver så store, griner Jacob Risgaard.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen kom tidligere i år med i ejerkredsen. Foto: Joachim Ladefoged

Vil vækste mere

Det fremgår af regnskabet, at der er udbetalt 16 millioner kroner i udbytte fra selskabet, der ved regnskabsårets afslutning havde en egenkapital på lige knap 100 millioner kroner.

Størstedelen af overskuddet får derfor lov til at blive i firmaet, der drømmer stort.

- Jeg står op for at vækste hver dag. Kan vi gøre det lige så godt næste år, så er jeg glad, og kan vi vækste, så er jeg endnu mere glad. For så betyder det, at vi er med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark, siger Jacob Risgaard.

448 millioner af milliardomsætningen kommer fra virksomheder i Danmark, mens den resterende omsætning ligger uden for landets grænser.

- De (selskaber, red.) bidrager derfor ikke med dansk skat, arbejdspladser, told, moms osv., siger Jacob Risgaard, der derfor også glæder sig over, at man tidligere i år blandt andet har sat gang i byggeriet af et kæmpelager i Nørresundby, som vil give mindst 100 nye arbejdspladser i Coolshop.

- Det kræver penge at investere, og det har vi gjort. Det er ikke sådan, at jeg nu skal ud at købe et nyt hus og en ny bil for pengene. Det er væksten, der driver mig, sammen med vores mange velgørenhedsprojekter, lyder det fra Jacob Risgaard.

De mange projekter har han tidligere fortalt om. Det kan du læse mere om her, hvor du også kan læse, hvordan Jacob Risgaard som ung mistede alt og stod med en kæmpegæld, det tog mange år at komme af med.