Den kendte tv-vært Ulla Essendrop vil ikke tænke tilbage på 2021 som et fantastisk år.

I året, der snart er gået, har hun nemlig været ramt af alvorlig sygdom.

Det fortæller hun selv i et tweet.

'Mit 2021 udviklede sig uventet. I en periode var jeg alvorligt syg med store operationer og dødsangst til følge. Den slags kan være svært at tale om (...)', skriver hun og henviser til, at hun derfor taler om det i DR-programmet 'Klar Vikar' for at bryde tabuet.

I programmet fortæller den 45-årige vært videre, at hun blev ramt af sygdommen i slutningen af juni.

- Jeg sad i OL-studiet og dækkede dressur og fik i løbet af den dag mere og mere ondt i maven. Jeg havde kraftige mavesmerter. Jeg gennemførte udsendelsen og var færdig ved en fem-tiden. Men jeg kendte godt den her smerte i maven. For jeg har med en 12-15 måneders mellemrum været indlagt med den igennem flere år. Det er aldrig blevet udredt. Vi har aldrig fundet ud af, hvad det var, siger hun i 'Klar Vikar' og fortsætter:

- Jeg er blevet smertedækket, og det er gået i sig selv indenfor 24 timer til to døgn. Jeg har været indlagt i et til to døgn, og så er det gået væk. Men det gjorde det ikke. Jeg kom hjem, og det blev værre og værre, og jeg kastede op og havde det virkelig, virkelig skidt.

Ulla Essendrop har haft et svært år. Foto: Anthon Unger

'Åndede ud'

Til sidst blev smerterne så voldsomme for Essendrop, at hun ringede til skadestuen, mens hun skreg af smerte.

Da hun var alene hjemme, fordi hendes kæreste, Jimmy Bøjgaard, og lille søn var i Jylland, tilbød en veninde at køre hende afsted til hospitalet, og her blev det klart, at det var meget akut for Essendrop, der kravlede ind på hospitalet, fordi hun havde så voldsomme smerter, at hun ikke kunne gå.

På hospitalet prøvede lægerne at smertedække hende, men i den forbindelse fik Essendrop noget smertestillende medicin, som hun reagerede meget kraftigt på - så kraftigt, at hun stoppede med at trække vejret selv i 15-20 minutter.

Da hun var blevet stabiliseret, røg hun direkte på operationsbordet.

- Jeg er på operationsbordet i flere timer og får at vide, at jeg har tarmslyng, som i sig selv er voldsomt smertefuldt, men det viser sig også, at de finder en vandcyste, der er otte gange 12 centimeter, og det er stort for en vandcyste. Den er vandret fra den ene æggestok op til tarmene og har lavet en masse ballade. Så den har de også drænet, og så var den æggestok, som den kom fra, så beskadiget, at den var de nødt til at fjerne.

Smerter kom igen

Efter operationen fik Essendrop det dog ikke bedre. Snarere tværtimod. Smerterne tog til, og hun blev indlagt igen. Nu var smerterne så voldsomme, at hun 'hallucinerede'.

- Jeg tænker... Det her kan min krop ikke holde til. Jeg dør nu. Det var så voldsomt. Smerten var så voldsom, og jeg kunne ikke holde til det mere, så jeg var klar til at lave den handel. Det var for voldsomt til, at jeg kunne klare mere, siger hun og fortæller, at hun begyndte at tænke på sin fire-årige søn, og at hun i samme omgang blev ramt af regulær dødsangst.

Morgenen efter blev hun opereret igen, og her viste det sig, at hun havde voldsom betændelse i bughulen og samtidig var ramt af blodforgiftning. Derfor gennemgik hun endnu en stor operation, hvor kirurgerne havde hendes tarme ude af kroppen og fjernede 15 centimeter syg tarm.

Efter operationen fik Ulla Essendrop det langsomt bedre, mens hun var indlagt i hele 19 dage.

Efterfølgende har hun dog dels skullet kæmpe med genoptræning og med de psykiske følger af et alvorligt sygdomsforløb. Det har hun blandt andet gjort ved at gå til en psykolog, hvor blandt andet har fået hjælp til at komme tilbage til hverdagen.

