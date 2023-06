Ramt af blodprop i hjernen: - Jeg er mørbanket

Den populære tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og manden Andreas Gylling Æbelø har en rigtig trist nyhed at berette.

Andreas Gylling Æbelø har på Instagram delt et opslag, hvori han fortæller, at han er blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Det triste nyhed kommer, blot et års tid efter at ægteparret ellers gladelig kunne fortælle, at de havde fået datteren Ava.

Det hele startede med, at Andreas pludselig mistede evnen til at se til venstre. Han kontaktede akuttelefonen 1813 og blev efterfølgende henvist til øjenklinikken på Glostrup Sygehus.

Efter nærmere undersøgelser kunne lægerne se, at han havde problemer med begge øjne. De arbejdede derefter med teorien om, at Andreas kunne være udsat for en blodprop. Teorien viste sig til Andreas' store forbavselse at holde stik.

- Jeg falder uden for profil, siger de (lægerne). Det betyder, at blodproppen hverken kan tilskrives alder eller livsstil. Så nu skal alt tjekkes. Genetik. Hjerteklap. You name it, de tjekker det, skriver Andreas i opslaget.

Ilttab i hjernen

Nu skal lægerne til at finde ud af, hvad blodproppen eventuelt kan skyldes. Og det får man meget sandsynligt aldrig svar på.



Andreas skriver i hvert fald, at beskeden fra lægerne lyder på, at der er 50 procents chance for at finde en årsag.

Til Andreas' store held viste blodproppen sig inden længe at være forsvundet. Men han er efterladt med flere men.

- Proppen er over alle bjerge igen, jeg siger til mig selv, at den ikke turde andet. Men resultatet af den sidste skanning i tirsdags viste, at der har været et ilttab et sted i min hjerne forårsaget af en blodprop i højre side. Derfor er mit venstre synsfelt ramt.



Der er trods omstændigheder stadig optimisme at spore hos Andreas.

- I de bedste øjeblikke kan jeg i det hele taget mærke en grundoptimisme. Jeg er ikke bange. Men jeg er mørbanket, og jeg er klar over, at vejen frem kan blive med omveje og tilbageskridt, skriver han.



Andreas slutter sit Instagram-opslag af med to opfordringer:



'Nyd din sommeraften. Og giv min mand et kram, hvis du ser ham - han trænger'.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra parret.