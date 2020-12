Ramt af corona: Brødrene Olsen er afskåret fra at fejre jul sammen

Den gode nyhed er, at Niels ’Noller’ Olsen, 66, der sidste år fik en grim kræftdiagnogse og efterfølgende har opholdt sig på et behandlingshjem, er hjemme for at fejre julen med sin nærmeste familie.

Den grimme nyhed er, at han ikke kan fejre højtiden med sin 70-årige storebror, Jørgen Olsen.

Han er nemlig en af de mange, der er blevet ramt af corona. Det samme er hans kone.

– Vi er hårdt ramt og døjer med alle symptomer, siger Jørgen Olsen til Ekstra Bladet og fortæller, at han ud over træthed og manglende appetit døjer med en med en metalsmag i munden.

Noller skal bare lige nu passe godt på sig selv, siger storebror Jørgen, der er ramt af corona. Fot: Henning Hjorth

– Noller skal lige nu bare passe godt på sig selv. Og vi andre skal bare blive hjemme i selvisolation, siger han og fortsætter:

– Det er som den gang, man var barn og for sjov suttede på et cykelstyr, siger han og tilføjer, at han er lykkelig over ikke at være så syg, at indlæggelse er nødvendig.

Og selv om coronaen forhindrer Jørgen Olsen i at være sammen med sin bror, erklærer han sig ’kistelykkelig’ for, at hans lillebror kommer til at fejre jul i hjemlige omgivelser i år.

– Julen får jeg ikke fejret med familien, men jeg håber på en lille nytårsfest i gode venners lag, tilføjer Jørgen Olsen

Da Noller fik konstateret kræft i hjernen, gav lægerne ham to måneder at leve i. Men Noller gav ikke op! Læs om hans hårde kamp kræften her(+)