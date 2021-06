Ramt af corona: 'Fik pludselig voldsom hovedpine'

Det var noget af en tur for den 29-årige realitydeltager Camilla Nederby, da hun i sidste uge begyndte at føle sig syg med influenza-sympotomer og mange smerter især i ryggen.

Lørdag viste en coronatest, at Camilla Nederby rigtigt nok var testet positiv med corona.

- Jeg har slet ikke kunnet arbejde, fordi jeg har haft det så skidt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er kronisk træt og er utilpas i kroppen. Først i dag er mine rygsmerter væk, men jeg har stadig den der syg-følelse indeni og hoster og snotter.

Camilla Nederby var med i Paradise Hotel i 2019. Foto: Janus Nielsen

Rutsjebanetur

Egentlig startede ugen overraskende godt ud. Tirsdag blev hun testet negativ, og onsdag havde Camilla Nederby verdens bedste træning, hvor energien og musklerne bare spillede. Men det ændrede sig hurtigt.

- Om eftermiddagen efter træning fik jeg pludselig voldsom hovedpine. Og min feber kom ud af det blå op på 38,3 grader, siger hun og fortsætter:

- Dagen efter vågnede jeg op og havde enormt ondt i ryggen. Generelt havde jeg den der 'normale' influenza-følelse.

Camilla Nederby var ked af måden, Paradise Hotel blev klippet på. Foto: Janus Nielsen

Personlig træner

Til dagligt arbejder Camilla Nederby som personlig træner, derfor var noget af det værste for hende, ud over smerterne, ikke at kunne være fysisk aktiv.

- Det hårdeste har været at lave ingenting! Jeg har ikke kunnet lave noget overhovedet, men når man er vant til at være så fysisk aktiv, som jeg normalt er, så er det virkelig hårdt at være isoleret i sit hjem og ingenting kunne.