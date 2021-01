Ramt af corona: - Jeg hadede mit liv

Realitystjernen Lenny Pihl, der i 2018 vandt tv-programmet 'Paradise Hotel', er ramt af coronavirus.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

I starten af ugen fik han det gradvist dårligere, og tirsdag tog han en test.

- Det er så åndssvagt, sukker han over telefonen.

- Det kom snigende, og jeg havde det rigtig dårligt i halvandet døgn. Altså rigtig skidt, jeg lå i fosterstilling og hadede mit liv med feber, der lå og svingede mellem 38,5 og 40,3. Jeg græd næsten, frøs og hostede en smule.

Timingen var elendig, for tirsdag skulle han fejre sin mors fødselsdag. Han befandt sig hjemme hos hende, men turde ikke komme i nærheden af hende og måtte derfor fejre hende fra værelset.

- Vi skulle have fejret og spist morgenmad sammen, men ingen måtte komme ind til mig på værelset. Min mor er i midten af 50'erne, så jeg lå og sang fødselsdagssang for min mor fra værelset og ud til køkkenet.

Lenny Pihl er ramt af coronavirus. Foto: Anthon Unger

Dunkende hovedpine

Da svaret kom, stod der 'påvist', og det gav anledning til forundring.

- Jeg måtte lige google, hvad det betød, og så kunne jeg godt se, at det er lort, fortæller Lenny Pihl.

- Corona er det, alle taler om. Hvordan er det at have det?

- Jeg har været skeptisk omkring det. Meget. Men det er faktisk okay-alvorligt, når det lige sparker ind, og man får det dårligt, så jeg kan godt forstå, at gamle mennesker kradser af. Jeg var meget sløj og helt ved siden af mig selv. Jeg kunne slet ikke spise det, jeg plejer, fortæller han.

- Kritikere sammenligner det ofte med influenza og siger, folk skal slappe af. Du har prøvet begge dele. Er corona værre?

- Ja, det synes jeg. Det er slemt. Jeg havde ikke kvalme og kastede op, men jeg havde hamrende dunkende hovedpine. Altså virkelig alvorligt. På et tidspunkt lå jeg i seks-syv timer og orkede ikke engang at tænde fjernsynet. Jeg lå bare og kiggede rundt, mens jeg lignede E.T. - helt forvirret. Jeg kunne ingenting.

Lenny Pihl deltog senest i tv-programmet 'Singletown', der blev vist sidste år. Foto: Janus Nielsen

Hjælp fra vennerne

Efter et opkald til coronahotlinen lød beskeden, at han skal være isoleret frem til 3. februar, hvor han skal have foretaget en ny test, samt have 48 timer uden symptomer. Det vil sige, at han tidligst kan være ude blandt resten af Danmark 5. februar, fortæller han.

- Det er virkelig åndssvagt, for jeg har virkelig holdt afstand til folk. Jeg har ikke smadret rundt til fester eller sådan noget. Jeg aner ikke, hvordan jeg har fået det. Jeg har ingen anelse.

Lenny Pihl er for nylig flyttet ind i realityparret Simone Hvenegaard og Philip Mays gamle lejlighed i Slagelse. De er flyttet i hus, men bor stadig tæt på og hjælper, hvor de kan.

- Jeg bor 100 meter væk fra dem, så Simone sørgede for, at Philip kom forbi med ting til mig. Pludselig stod han ude i haven i går aftes med maske på og efterlod en pose med dyne- og hovedpudebetræk, toiletpapir og en telefon med data til internet, fordi min egens internetdeling ikke virker ordentligt, lyder det taknemmeligt fra Lenny Pihl.

