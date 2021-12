Ramt af corona

Det er kun en uge siden, at Silas Holst var svævende over dansegulvet, da han dansede 'Vild med dans'-finale sammen med partneren Lise Rønne.

'I dag én uge senere har jeg forskanset mig i mit sommerhus i isolation i dunjakke, striktrøje, pejs, dyne og hue', skriver Silas Holst på sin Instagram-profil.

Han er nemlig blevet smittet med corona efter at have undgået virusen i halvandet år. I opslaget skriver han, at han sjældent har følt sig så afkræftet som nu, og at han priser sig lykkelig for at være vaccineret.

'Fryser 24/7 og falder hele tiden i søvn. Min krop og hals virker som om den har den ondeste gang influenza og halsbetændelse kørende samtidig. Kan ikke huske hvornår jeg sidst har følt mig så syg', skriver han.

Selvom sygdommen har taget godt fat, trøster han sig selv med, at han først blev syg nu, og ikke i sidste uge. Både Jacob Haugaard og Nikolaj Hübbe var i sidste uge testet positiv med corona og måtte derfor se finalen hjemmefra sofaen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det har i skrivende stund ikke været muligt.