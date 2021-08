Ramt af kræft: Nu kommer hun med opråb

Den 32-årige jordemoder og influencer kan ikke sige det nok:

- Det er vildt, at vi har en vaccine mod kræft, og at der så ikke er 100 procents tilslutning. Det vil jeg med min historie gerne gøre alt, hvad jeg kan for at opfordre til, at vi får fremadrettet.

- Vi skal have vaccineret vores børn, så vi kan komme de her kræftformer til livs, påpeger Cana Buttenschøn.

Hun har selv haft kræft tæt inde på livet, da lægerne opdagede en kræftknude i forbindelse med fødslen af hendes lille datter for lidt over to måneder siden.

Cana Buttenschøn fik den nedslående besked om livmoderhalskræft, samtidig med at hun blev mor for tredje gang.

To uger efter kunne den nybagte mor endelig juble over, at kemobehandlingen var overstået.

Cana Buttenschøn. Foto: Anthon Unger

Nu kommer hun med et kraftigt opråb til alle forældre med børn, der ikke har fået hpv-vaccinen endnu - både piger og drenge.

- Det er et sårbart tidspunkt at blive vaccineret på, når man er 12 år, og ovenikøbet for noget, der er relateret til seksualitet. Men det er bare så vigtigt at gøre det, inden man har haft sin seksuelle debut, for kun på den måde sikrer man vaccinens effekt bedst muligt.

Cana Buttenschøn har selv fået hpv-vaccinen i 2012, siger hun, men desværre for sent, fordi da havde hun allerede født sin første dreng og var blevet smittet med hpv-infektionen.

- Da lægerne lavede en biopsi af min kræftknude, viste det sig, at det var hpv-typen 16, der havde ligget i min krop og udviklet sig til kræft.

Cana Buttenschøn havde ellers fulgt screeningsprocessen for livmoderhalskræft, men sygdommen var ikke blevet opdaget.

Derfor kan hun ikke understrege nok, at man skal lade sine børn vaccinere, da hpv-vaccinen beskytter 90 procent mod diverse former for kræft, som for eksempel livmoderhalskræft, mund- og svælgkræft, analkræft og peniskræft.