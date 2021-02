Ramt af kronisk sygdom: - Svært at acceptere

Tenna Adelsteen, kendt fra 'Ex on the Beach', har fået konstateret den kroniske sygdom leddegigt.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram.

I opslaget skriver den 21-årige realitydeltager at hun har døjet med kroniske smerter i over halvandet år, og det har ramt hende psykisk og fysisk. Til Ekstra Bladet uddyber Tenna Adelsteen.

- Jeg har været så smadret og træt, at jeg ikke en gang kunne tage et bad. Det har været meget svært for mig at acceptere, at jeg i så ung en alder har en kronisk sygdom.

21-årige Tenna Adelsteen har delt billeder på de sociale medier af, hvordan sygdommen har ramt hende. Foto: Privatfoto.

En anden virkelighed

Hun fortæller nu offentligheden om sin sygdom for at give et mere nuanceret billede af sit liv.

- Jeg synes, at folks billeder på Instagram er meget opstillede. De viser kun de gode dage. Det startede jeg også selv med at gøre, men det er ikke længere den hverdag, jeg oplever med min sygdom.

Tenna Adelsteen begyndte at mærke smerter allerede tilbage under sommeren for to år siden. Men lægerne konstaterede først, at hun havde leddegigt et år efter. Et forløb hun kalder 'langtrukken' og 'hårdt'.

- Jeg har været nødt til at kæmpe for at få det bedre. Når jeg har haft så mange smerter, har det været meget frustrerende, at lægerne har sagt, at der ikke var noget galt.

Vil hjælpe andre

Ved at fortælle om sin sygdom håber realitydeltageren at kunne hjælpe andre unge mennesker med lidelsen.

- Jeg har stået meget alene. Jeg kender ikke nogen andre med sygdommen. Jeg vil gerne sætte fokus på sygdommen, så andre, der er ramt, ved, at de ikke er de eneste.