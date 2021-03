Ramt af sorg: Har mistet sin lillebror

Ida Christiansen er i dyb sorg. Den tidligere deltager i 'Paradise Hotel' har mistet sin elskede lillebror.

I et rørende opslag på Instagram skriver hun, at hendes lillebror har fået fred efter en hård kamp.

'Du har kæmpet - Du har sejret. Godnat min blomst. Tak for latter, smil og leg. Tak for altid at have elsket mig. Tak for at lade mig være en del af dit livs vej. Jeg vil altid huske og elske dig', skriver hun blandt andet.

Ida Christiansen har tidligere fortalt, at hendes lillebror var uhelbredeligt syg af cystisk fibrose, og fredag sov han ind med sin storesøster ved sin side.



'I eftermiddags sov min lille Noah ind. Det har været en hård kamp, men nu har han fået fred. Jeg lå ved hans side til det Aller sidste, og hans sidste ord glemmer jeg aldrig. Jeg elsker dig for evigt Noah. 'Du har kæmpet. Du har sejret'. Og jeg vil kæmpe videre for os begge to, indtil vi en dag ses igen', skrev hun fredag aften på Instagram.

Den tidligere paradiso har i et interview med Ekstra Bladet tidligere fortalt, hvordan hendes brors sygdom har påvirket hende og hele familien.

Blandt andet fik Noahs alvorlige sygdom den konsekvens, at hun som bare 14-årig valgte at afbryde kontakten til sin mor.

- Min bror var alvorligt syg med cystisk fibrose, så han og min mor lå indlagt konstant i næsten ni måneder. Fra den ene dag til den anden vendte min verden pludselig på hovedet. Jeg havde været vant til at have min mor for mig selv, jeg havde altid været enebarn, og pludselig havde jeg bare ikke min mor mere, fortalte hun i sommer til Ekstra Bladet.

Hun valgte at flytte hjem til sin mormor.

- Jeg følte mig virkelig forladt og ensom, og jeg følte, at jeg havde mistet min mor. Jeg vidste godt, at nogle gange sker der ting i ens liv, som man ikke selv er herre over, og selvom min mor gerne ville være der for mig, så kunne hun bare ikke, fordi det gjaldt liv eller død for min lillebror.

Bryder sammen på tv: Det hele blev for meget

Ida Christiansens mor prøvede at holde kontakten til sin datter med små kærlige beskeder, men det var for smertefuldt for den unge pige, der helt afbrød forbindelsen.

- Jeg blev så ked af det, hver gang jeg læste de her beskeder. Jeg følte mig som et dårligt menneske, og så blev jeg simpelthen nødt til at fjerne hende fra min telefon for at passe på mig selv, fortalte Ida Christiansen, der først som 20-årige genoptog kontakten med sin mor.

I dag har de et godt forhold til hinanden.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ida Christiansen.

- Jeg følte jeg skulle besvime