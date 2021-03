Ramt af sorg: - Jeg har mistet min far

Connie Nielsens far, Bent Nielsen, er død. Det oplyser skuespilleren på sin Instagram.

I et opslag på Instragram skriver Connie Nielsen:

'Jeg begyndte at drikke tidligere i dag. Det har været de mærkeligste 24 timer. Jeg har mistet min far og føler mig utroligt fortabt og ked af det.'

Connie Nielsen har tidligere fortalt om en hård barndom, hvor hendes far arbejde meget, imens skuespillerens mor havde psykiske problemer.

I et interview med Billed Bladet i 2010 fortalte skuespilleren blandt andet, at hendes far havde slået hende, fordi han var under et enormt pres. Hun fortalte også, at hun som barn aldrig havde fået kærlighed.

Stresset

Bent Nielsen arbejde det meste af sit liv som buschauffør i Elling ved Frederikshavn, hvor Connie Nielsen er vokset op.

- Min far var alt for stresset, han arbejdede 18 timer i døgnet, og min mor var psykisk syg. Hun har måske nogle gange været en større belastning end vi børn, fortalte skuespilleren i samme interview.

Det ledte til, at skuespilleren ikke var på talefod med sin far i flere år. De fik senere talt tingene ud og fik et godt forhold til hinanden.

Connie Nielsen bor i dag i San Francisco sammen med sin søn Bryce. Derudover har skuespilleren sønnen Sebastian.

