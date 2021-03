Ramt af stress og depression

Didde Skjelmose har haft et hårdt år, der har resulteret i, at hun har fået stress

Der har i lang tid været stille om Didde Skjelmose, der er kendt fra TV3-programmet 'Familien fra Bryggen'.

Nu bryder hun tavsheden på Instagram, i et ærligt opslag, hvor hun fortæller, at livet det seneste år har været hårdt mod hende.

Hun har været gået ned med stress, der har ført til en depression, hvilket er grunden til, at hun har trukket sig fra sociale medier.

Over for Ekstra Bladet fortæller Didde Skjelmose, at corona har haft stor indflydelse på, at hun er gået psykisk ned.

Helle Thorning vaccineret: - Ja, det var AstraZeneca

'Jeg er ikke mere menneske end jer andre. Og som os alle i det sidste år, er jeg sku nede i knæ. Jeg har haft stress, i lang tid, som mange af os er blevet ramt af. Og da jeg ikke reagerede på det, før det var for sent, er det blevet til en depression', skriver Didde Skjelmose i opslaget.

'Nu er jeg stille og roligt, igang med at slikke mine sår, hvilke skal gøres meget stille og roligt. Jeg skal lige samle den gamle tøs op igen', fortsætter Didde Skjelmose opslaget.

Det er ikke første gang, at Didde Skjelmose har haft modgang i livet, og tidligere i 'Familien fra Bryggen' har hun fortalt, hun i sine unge dage har været ude i 'noget snavs', og at hun blandt andet tidligere har kæmpet med et stofmisbrug.

Ekstra Bladet har lavet et større interview med Didde Skjelmose, hvor hun frit fra hjertet fortæller om livet. Det kan du læse mere om her (+).