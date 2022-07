Ramt af tragedie: Derfor var det hemmeligt

Midt i juli kunne bagedyst-vinder Annemette Voss annoncere, at hun venter sit fjerde barn - sit andet med ægtefællen Micky Fridthjof.

Men en oplevelse under kageiværksætterens tredje graviditet tilbage i 2015 har sat så dybe spor, at hun denne gang har ventet med at annoncere, at der var en baby mere på vej, indtil graviditeten ikke længere kunne skjules.

- Pludselig begyndte jeg en dag at bløde. Jeg aborterede tydeligvis og blev utrolig ked af det, skriver bagedronningen i et opslag på Instagram om episoden i 2015 og fortsætter.

- Lægen fik sendt mig afsted til sygehuset, hvor jeg blev tilset, og vi fik den meget overraskende besked, at der stadig var én tilbage.

Bagedyst-vinderen havde altså været gravid med tvillinger, men havde ufrivilligt aborteret et af fostrene.

Annonce:

- Det var en underlig følelse af sorg og glæde at være i samtidig. Vi holdt det helt for os selv og forsøgte lige at finde ro i det hele. Følelsesmæssigt var jeg et stort kaos, skriver hun.

Flere års tillidsbrud

Efterfølgende skete der dog noget, der vækkede en snigende angst i bagedyst-vinderen.

Bare 12 timer efter den ufrivillige abort blev Annemette Voss nemlig ringet op af en journalist, der havde fået nys om hendes situation. Den dag i dag har bageiværksætteren stadig ingen idé om, hvordan journalisten havde fået den viden.

- Jeg fik det forfærdeligt og efter lige at have gennemlevet flere års tillidsbrud fra vigtige folk i mit liv, blev dette cementerende for min manglende tro på mennesker. De efterfølgende år var hårdt præget af angst, skriver bagedyst-vinderen.

Heldigvis havde den anden tvilling i maven det fint, og i 2016 kommen sønnen Luca til verden.

Bagedronningen oplyser i sit Instagram-opslag også, at hun ved flere lejligheder har fået bekræftet, at det barn, der lige nu ligger og vokser i maven, har det godt.

Annonce:

Annemette Voss har også sønnerne Hugo-Sander og Ferdinand med sin eksmand, skuespiller og tidligere Vild med dans-deltager Thomas Voss.

Hun vandt 'Den store bagedyst' i 2013 og 'Den store julebagedyst' senere samme år.

Hun var uddannet arkitekt, da hun meldte sig til kagekonkurrencen, men har siden sin sejr dyrket kagerne som karriere med videoer på YouTube, bøger, udviklet opskrifter, blogget og delt ud af sit liv på Instagram.

Indtil 2019 var hun også vært på TV 2 Lorrys-nyhedsmagasin 'Sådanmark', og så kan hun ses bage i køkkenet i tv-programmet 'Go' Morgen Danmark'.