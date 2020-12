Ramt af underskud: Pengene er væk

Felix Smith har tjent ganske pænt med penge i det seneste regnskabsår. Men han har brugt endnu flere penge.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra selskabet K2 BC, som tv-værten ejer 100 procent af.

Regnskabet, der løb fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, viser en bruttofortjeneste - indtægter fraregnet en række udgifter til blandt andet varekøb - på 1.673.544 kroner, hvilket næsten er en fordobling i forhold til regnskabet før.

Det er dog ikke nok til at sikre Felix Smith et overskud, når alle udgifter er betalt. Minus 584.979 kroner før skat lyder bundlinjen i selskabet, der har til formål at 'udvikle TV- og underholdningskoncepter', på.

Årsagen til underskuddet skal findes i, at virksomheden har brugt markant flere penge på lønninger, end selskabet tidligere har gjort.

2.252.013 kroner er der udbetalt i løn i løbet af regnskabsåret. Ifølge CVR-registeret er der to ansatte i K2 BC, men det vides ikke, hvordan lønnen fordeler sig. Det svarer til en månedsløn på 93.833 til hver, hvis begge har fået lige mange penge udbetalt. Det beløb skal der betales skat af.

Kapitalen tabt

Med årets resultat mangler der nu penge i firmaet, der ved udgangen af regnskabsåret havde en negativ egenkapital. Minus 12.709 lød beløbet helt præcis på.

Det er dog ikke noget, som ledelsen - altså Felix Smith - tager for tungt. Han regner med, at underskuddet kan arbejdes væk i fremtiden.

'Selskabet har tabt hele sin anpartskapital, som ledelsen forventer reetableret via den fremtidige drift i selskabet,' står der i ledelsesberetningen.

Felix Smith kunne ikke opleves i værtrollen, da 'Klipfiskerne' tidligere i år vendte tilbage med en ny sæson på TV2. Han sagde nemlig op på TV2 for i stedet at blive vært på 'Top Gear - Danmark' på Kanal 5.

Sikkert er det dog, at seerne kommer til at opleve ham på skærmen i 2021. Han er nemlig for nylig hjemvendt fra optagelserne til den kommende sæson af 'Over Atlanten', hvor han medvirker sammen med blandt andre Lars Løkke Rasmussen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Felix Smith, men det har ikke været muligt.