Ramt Grünewald efter dødsfald: - Jeg hader mig selv for det

Et chok ramte lørdag den danske tv-branche, da Britt Bendixen gik bort efter kort tids sygdom.

Hurtigt blev de sociale medier fyldt med hyldester af den 81-årige 'Vild med dans'-legende, hvor blandt andre Sarah Grünewald, der i årevis har været vært på TV 2-programmet, delte mindeord.

Efter kort tids sygdom er 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen død i en alder af 81

Onsdag aften mødte Sarah Grünewald så pressen ved premieren på BIlle August-filmen 'Kysset', og her satte hun nogle flere ord på Britt Bendixen - og noget hun i den grad fortryder.

- Hun prøvede at ringe til mig i november, og jeg ved, at hun ville ringe for at sige, at det havde været en virkelig god sæson, og at Martin (Johannes Larsen, red.) nok skulle blive en rigtig godt vært og havde klaret det rigtig godt. Men jeg fik ikke ringet tilbage til hende, og jeg hader mig selv for det, sagde hun.

- Jeg havde lige pludselig sådan en lyst til at ringe til Claus Elming (som hun tidligere har været vært med, red.) og fortælle ham, at jeg virkelig holder af ham. Men så tænkte jeg, at det kan jeg jo ikke, for han er jo ikke så gammel. Men kender I ikke det, når nogen pludselig ikke er her længere, så bliver man mindet om, at man fandeme skal huske at sige til hinanden, at man holder af og sætter pris på hinanden?

Britt Bendixen døde lørdag efter kort tids sygdom. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sarah Grünewald fortæller, at hun sidste så Britt Bendixen i august. Nyheden om dødsfaldet kom som et chok for hende.

- Det var hårdt. Og så siger man, at 81 også er et dejligt, langt liv, men min far er 81, så det er også noget mærkeligt noget at sige, sagde værten og satte nogle flere ord på, hvad der gjorde 'Vild med dans'-koryfæet speciel:

- Hun var bare ... der er mange store personligheder i fjernsynet, så at hun formåede stadig at være en så særlig karakter blandt så mange store personligheder, der skal fandeme meget til. Men det var hun. Man møder kun én af hende.