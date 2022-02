Rapper i chok: - Det er løgn

Jesper 'Jokeren' Dahl kender intet til den rapsang, som han ifølge nogle medier skulle have tilbudt at lave om Hørsholm for 13.000 kroner

Mandag kunne Sjællandske Medier og Berlingske berette, at Hørsholm Kommune har fået et tilbud fra en tidligere radiovært ved navn Bjarke Buurgaard Talamona og den kendte danske rapper Jokeren, hvis borgerlige navn er Jesper Dahl.

De to tilbød at lave en hitsang om Hørsholm, hvis kommunen gik med til at betale 13.000 kroner for omkostningerne ved sangen, lød det.

Der er blot ét problem: Jesper Dahl kender intet til den ansøgning, der skulle være sendt i hans navn til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget onsdag.

Den 48-årige rapper er tydeligvis uvidende omkring situationen, da Ekstra Bladet rækker ud til ham for en kommentar til sagen tirsdag formiddag.

- Det er irriterende, at personen (Bjarke Buurgaard Talamona, red.), som jeg ingen kontakt har til, tager initiativ til noget uden at spørge mig først. Det er ikke noget, jeg har godkendt eller sagt ja til, så det er løgn, siger han og fortsætter:

- Jeg tager 30.000 kr. for at spille en halv time, så selvfølgelig laver jeg ikke en lejlighedssang uopfordret til en kommune, jeg ikke har noget at gøre med og endda til ingen penge!

Jokeren er nu bekymret for, at hans ry tager skade af den falske nyhed. Foto: Stine Tidsvilde

Jokeren er ikke kun irriteret over at blive ulejliget med fupnummeret midt i sin vinterferie, som forløb stille og roligt, indtil han blev bekendt med sagen. Han er nemlig også bekymret for sit navn.

- Det stiller mig i en irriterende situation rent forhandlingsmæssigt, fordi nu er corona endelig slut, og vores branche har været lukket ned i to år, og nu kommer der endelig festivaler til sommer. Jeg forhandler allerede med Smukfest, og det her stiller mig i en dårlig situation, hvis man tror, man kan få en sang fra mig for så billige penge.

- Det er at pisse på mit brand. Nu tænker alle, at de kan få Jokeren for en slik!

Derfor tog vi ikke kontakt

Ekstra Bladet har siden været i kontakt med Sjællandske Medier, der i første omgang bragte historien, som siden viste sig at være usand, og her er man fuld bevidst om det næste skridt i sagen.

- Historien fremgik af et dagsordenspunkt til et udvalgsmøde i kommunen, som lå offentligt tilgængeligt, og det er bare den historie, vi har fortalt, siger journalist Sophus Soelberg fra Sjællandske Medier.

- Man kan kritisere, at vi ikke har taget kontakt til Jesper Dahl, og det er der måske god grund til, men det fik vi ikke gjort i den her omgang, lyder det videre.

Sophus Soelberg tilføjer, at han efterfølgende har været i kontakt med rapperen og i den forbindelse udgivet en opfølger med hans vinkel på sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at opspore Bjarke Buurgaard Talamona, som står bag tilbuddet om det besynderlige partnerskab mellem ham og rapperen, men det er endnu ikke lykkedes.

Vi har ligeledes forsøgt at indhente en kommentar fra formanden for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune, Caroline Victoria Christensen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.