Rappers datter vågnet af koma

Der plejer at være fest og musik, der hvor Branco befinder sig.

Det har der dog intet været af de seneste uger, hvor rapperen har befundet sig i sit livs mareridt, efter hans datter blev alvorligt syg under en rejse i udlandet.

Hans pige var så medtaget, at hun lå i respirator på intensivafdelingen, men onsdag middag deler rapperen endelig godt nyt.

På sin Instagram-profil har han lavet en lang opdatering om, hvad der er sket. Vigtigst af alt fortæller han, at hans datter tirsdag vågnede fra koma og i dag er blevet udskrevet fra intensiv.

Annonce:

'Jeg har været igennem mange prøvelser i dette liv og set nogle ting, jeg ikke ville ønske for noget andet menneske, men det her er den hårdeste kamp, jeg nogensinde har haft. Onsdag sidste uge sidder jeg til møde med lægerne på et udenlandsk hospital. Efter ti dages indlæggelse på intensivafdeling er lægerne frustrerede over min datters tilstand, og de er desperate. Hendes organer er ved at stå af. Hun er lagt i kunstig koma, og tingene bliver kun værre,' skriver rapperen blandt andet.

Værste besked

Datterens krop reagerer ikke på behandlingen, og der bliver fløjet en ekspert ind for at yde ekstra assistance.

Branco får den værst tænkelige besked. Lægerne kan ikke love ham, at hans datter klarer den.

Heldigvis vender hendes tilstand pludselig.

'Det, jeg vil dele med jer lige nu, er, at hun i går vågnede fra respiratoren og i dag er ude af intensivafdeling,' skriver han og fortæller, at hans datter stadig er syg og skal modtage behandling.

Branco takker samtidig alle, der har bedt og sendt tanker, mens hans datter har kæmpet med den infektion, der ramte hende i kølvandet på corona.

'Livet er kort, og lykken er endnu kortere, værdsæt det, I har, og elsk de mennesker, I har omkring jer, mens I har dem. Alt kan forsvinde på et splitsekund,' skriver han.

Annonce:

Rapperen ønsker at holde privat, hvor i udlandet, han befinder sig. Hvornår familien kan komme hjem til Danmark, vides endnu ikke.

Mai Manniche: Pengene fosser ud