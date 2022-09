Rasede mod TV 2: Dukkede op alligevel

Nina Rask har tidligere kritiseret TV 2 Zulu for at have lagt scene til homofobi, transfobi og racisme i årevis. Alligevel mødte hun op til Zulu Comedy Galla

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Skuespiller Nina Rask, kendt fra diverse satiriske serier og sketches på DR, har tidligere kritiseret TV 2 Zulu. Dette skete i en samtale med Søren Brostrøm under Pride-ugen i august.

Nina Rask sagde blandt andet, at det var ambivalent at være til Danish Rainbow Awards, som bliver sendt på TV 2 Zulu, fordi kanalen 'i så mange årtier har lagt scene til så meget homofobi og transfobi og racisme.' Dette skrev Ekstra Bladet om i sidste uge.

Nina Rask havde ingen kommentarer til sagen, da Ekstra Bladet kontaktede hende om artiklen. Men på den røde løber til Zulu Comedy Galla torsdag, fik piben en anden lyd.

Og noget tyder på, at hun er blødt lidt op i sine holdninger omkring kanalen siden sin snak med Brostrøm.

- Du har jo været ude med riven efter Zulu, på grund af noget af det indhold de har sendt i årevis. Men nu er du her til deres awardshow. Hvordan kan det være?

- Ja, men altså det er jo bare... Zulu har lagt scene til nogle rigtig gode ting, og så har de også lagt scene til nogle ting, som jeg synes er ærgelige. Men det er jo en smagssag, siger hun.

Men Nina Rask fortæller altså, at hun er mødt op, fordi hun også synes Zulu laver gode ting.

- Selvfølgelig er jeg her, siger hun.

Zulu flytter sig

Nina Rask fortæller desuden, at hun synes, at kanalen 'rykker sig i den rigtige retning'.

Samme melding lød fra TV 2's indholdschef Dorthe Thirstrup i en skriftlig udtalelse, da Ekstra Bladet første gang berettede om kritikken.

'Zulu blev i sin tid født som en kanal, der skulle udfordre det etablerede, og hvor man skulle kunne gøre grin med det meste'.

'Men verden og også Zulu flytter sig – og vi er lige nu i gang med en større transformation, som man kommer til at kunne se i både indhold og tone. Det er ingenlunde hensigten, at nogen skal føle sig klemt eller trådt over tæerne', skrev hun.

Årets Talent

En af grundene til, at Nina Rask er mødt op til årets Zulu Comedy Galla, er nok, at hun var nomineret til prisen som 'Årets talent'. En nominering hun er glad for.

- Jeg er mega mega glad for det. Og overrasket. Det er simpelthen bare så skønt.

Nina Rask blev i 2019 valgt til DR's Talenthold, og har sidenhen haft succes på DR med forskellige satiriske formater både sketches på de sociale medier og fiktionsserier.

Det blev dog komiker Oliver Stanescu, der endte med at løbe med prisen.

