Rasende Jackie: - Tre maskerede mænd tog den

Der findes kun ganske få eksemplarer af den specielle Range Rover SVR, som tre maskerede mænd i nat stjal fra Strandvejen.

Bilen var leaset af forsidefruen Jakcie Navarro og hendes kæreste, Rasmus S. Møller

- Jeg er rasende. Det er pisseirriterende, siger Jackie Navarro til Ekstra Bladet.

På overvågningsbilleder kan de se, hvordan de tre maskerede mænd smadrer bagruden på den specielle carbon-udgave af Range Roveren og skaffer sig adgang til bilen på ganske kort tid.

Både parrets forsikringsselskab og politiet er på sagen om den stjålne bil, og Rasmus S. Møller har en forhåbning om, at bilen nok skal finde hjem.

- Den har en speciel gps indbygget. Det er en stor hjælp. Men hvis nogen har set den, må de meget gerne give lyd. Jeg forestiller mig, at man vil lægge mærke til, hvis der kører en stor bil forbi med en smadret bagrude. Bilen larmer ret meget og går på den måde ikke lige under radaren, siger han.

Ifølge Jackie Navarro er det stærkt begrænset, hvor langt bilen kan være kommet ubemærket. Der var nemlig kun ganske få liter benzin tilbage på den.

- Der findes kun to eller tre biler af den slags i Danmark. Det er som om, nogen har vidst, hvor den stod, siger Jackie Navarro om bilen, der har været opmagasineret over vinteren.

- Det er noget rigtigt lort. Det er virkelig irriterende, at vi skal bøvle med det her, siger hun og fortæller, at de har besluttet at udlove en dusør til den, der kan hjælpe med at finde bilen.

Bilens alarm gik omkring klokken 00.30 i nat, og det fik folk i nærheden til at reagere og kontakte politiet.

Jackie Navarro og Rasmus S. Møller har set hele tyveriet af deres bil på overvågningsbilleder.

Bilen er fra 2017 og har en værdi på omkring to millioner kroner.

