Rasende kræmmer-Erik: - Det er usmageligt

Kræmmer-Erik er vred over, at det er gået så vidt med auktionshuset Lauritz.com, som han ellers altid har haft en stor kærlighed til

Tidligere tirsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at TV 2 som konsekvens af den økonomiske skandale hos auktionshuset Lauritz.com ikke længere ville sende programmer om auktionshuset - heriblandt 'Fantastiske fund' og 'Fantastiske hammerslag', som ellers har været fast inventar på TV 2 i en årrække.

Kræmmeren Erik Christiansen - der bedst er kendt som Kræmmer-Erik - er en central person i TV 2-programmerne, og han begræder, at Lauritz.com er kommet på så dybt vand, og nu er gået konkurs.

- Jeg har jo været en gennemgående figur i de 92 afsnit, der er blevet sendt af programmet, og jeg synes, Lauritz.com er et fantastisk koncept, som hr. og fru Jensen har taget rigtig godt til sig, siger han.

Men der stopper de rosende ord også. Kræmmer-Erik har nemlig ikke meget til overs for de to stiftere af auktionshuset, Mette Rode Sundstrøm og Bengt Sundstrøm, og den måde de har forvaltet deres virksomhed den seneste tid.

- At de to ejere så tilsyneladende ikke kan styre deres forbrug, og tilpasse sig til den faldende omsætning og drive deres virksomhed på en ordentlig måde, er mig en gåde, siger han og fortsætter:

- Og så synes jeg, at det er så nederen, at sponsorer og organisationer, der har doneret penge i en god sags tjeneste, nu står i problemer. Det er en meget ulykkelig situation, siger han.

I flere programmer på TV 2 har man kunnet følge stifterne af Lauritz.com Mette Rode Sundstrøm og Bengt Olof Sundstrøm og livet i auktionshuset. Foto: TV 2

Tyveri

Adspurgt om han er vred, lægger Kræmmer-Erik ikke fingre imellem. For ja, han er vred.

- Når man begynder at bruge af andres penge uden at få lov, som jo er det, de har gjort i mine øjne, så er det tyveri, og det må man stå til regnskab for, siger han og fortsætter:

- Jeg er vred, fordi de ikke har kunnet videreføre den fantastiske idé, som Lauritz.com er, på en ordentlig måde. Det er ubegribeligt, at de ikke har skåret i deres udgifter, når de kan se, at de begynder at leve over evne. Det forstår jeg simpelthen ikke. De må have troet, at de har kunnet gå på vandet. Det er simpelthen usmageligt.

Selv har Kræmmer-Erik også penge til gode hos Lauritz.com.

- Jeg har selv et minus på 10.000 kroner fra ting, jeg har indleveret og solgt, som jeg aldrig har fået. Jeg har allerede opgivet de penge. Jeg regner ikke med, at jeg ser pengene eller mine varer nogensinde, siger han.

- Men jeg er mest påvirket af, at der står en masse stakkels mennesker, der har leveret deres ting til dem i god tro og fået et hammerslag, og så får de ikke en krone, siger han.

Ekstra Bladet har en række spørgsmål, vi gerne vil stille ejerne af det nødstedte auktionshus Lauritz.com, Bengt og Mette Sundstrøm, men det lettere sagt end gjort

Kendte dem næsten ikke

Selvom Kræmmer-Erik har lavet mange programmer om Lauritz.com, understreger han, at han ikke havde en tæt relation til de to ejere.

- Jeg har jo nydt godt af at lave programmet og den pr, der har fulgt med. Jeg har været glad for at være med i programmet. Men jeg har faktisk aldrig hilst på de mennesker (de to ejere, red.) i virkeligheden. Jeg har aldrig fået så meget som et julekort efter 15 års tro tjeneste, selvom jeg har gjort så meget god reklame for deres virksomhed i så mange år.

- Hvordan har du det med, at programmerne ikke vil blive sendt på TV 2 efter det her?

- Det har jeg det ok med. Det er et af de mest genudsendte programmer i TV 2's historie, siger han med et grin.

- Men det er på en trist baggrund. Jeg har haft stor glæde af Lauritz, og jeg er meget ked af, at der er mange mennesker, der er havnet i klemme. Det er trist at stå udefra og se et godt koncept smuldre fuldstændig, siger han og afslutter:

- Men det værste er jo alle de mennesker, det går ud over. Jeg fatter ikke, de to mennesker (ejerne af Lauritz, red.) kan sove om natten.