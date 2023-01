Rasende Manniche: - Jeg er blevet snydt

Mai Manniche raser over Berlingskes artikler om hendes firma JEWLESCPH, der blandt andet handler oms stjålne designs og utilfredse kunder

Mai Manniche er havnet i modvind, efter Berlingske tidligere på ugen kunne afsløre, at mange af designerens smykker kan findes hos den indiske producent DWS Jewellery. Og til meget lavere priser.

Smykkedesigneren har i første omgang hverken udtalt sig til Berlingske eller Ekstra Bladet i forhold til anklagerne om fup.

Hun har dog i et længere skriv på sin hjemmeside sat ord på sin side af sagen.

Men Ekstra Bladet fangede Mai Manniche på den røde løber til filmen 'Babylon' i Imperial torsdag aften, hvor hun blev foreholdt kritikken.

- Det har været nogle heftige dage. Jeg synes, det har været hårdt at stå på mål for en masse beskyldninger og udokumenterede påstande, og journalister, der prøver at ødelægge ens forretning, lyder ordene fra smykkedesigneren, som fortsætter:

- Det er så sindssygt, og det er ren hate og intet andet. Det er gammel vin på nye dåser, for de har skrevet denne her historie før. Og det er så sindssygt, at jeg skal dokumentere mine designs.

- Jeg er blevet snydt

Berlingske har fået flere eksperter til at se på 20 smykker, som Mai Manniche selv hævder, hun har designet. Men der er altså stor lighed med de smykker, som den indiske producent sælger.

Mai Manniche har tidligere arbejdet sammen med det indiske firma, som hun nu anklager for snyd.

- Det er noget, der har været fremme før. Det er også noget, som jeg har været ude at sige. At der er en leverandør, der har snydt mig.

- Men Berlingske mener jo, at der er tale om fup. For mange af dine smykker kan findes hos den indiske producent til meget lavere priser?

- Det er den indiske producent, der er min tidligere leverandør, som netop har snydt mig og sælger mine designs. Jeg har lavet 700 designs gennem tiden. De her 15-20 designs, som de sælger videre, er mine designs.

Et eksempel, som Berlingske fremhæver, er Manniches serie af øreringe med navnet 'elegant drop', som består af tre sten i forskellige farver.

De findes i flere farvekombinationer, og udgaven med en blå, en hvid og en grøn sten koster 3899 kroner på Jewelscph's hjemmeside.

Hos DWS Jewellery kan et sæt øreringe, der til forveksling ligner danskerens, købes til bare 26 dollars - godt 180 danske kroner.

Mai Manniche mener, at den indiske virksomhed DWS Jewellery har snydt hende. Foto: Linda Johansen

Vil ikke snakke om det

Mai Manniche ejer smykkevirksomheden Jewlscph ApS, der i flere år har leveret underskud på underskud.

- Berlingske skriver også, at din virksomhed har været i underskud de seneste 12 år?

- Sådan er det jo i mange virksomheder. Jeg har haft underskud de sidste par år, men det blev halveret sidste år i forhold til forrige år, og det går den rigtige vej.

- I øvrigt er det et par hundrede tusind, det handler om. Vi snakker om virksomheder, der i dag har underskud på en milliard. Det er sindssygt. De (Berlingske, red.) siger også, at jeg har utilfredse kunder. Han (journalisten, red.) kan finde én utilfreds kunde på 18 år, som han kan dokumentere.

- I forhold til virksomhed og underskuddet: Jeg undrer mig bare over, at hvis virksomheden har været i underskud i så mange år, hvor kommer pengene så fra?

- Det er jo investeringer.

- Fra?

- Det behøver jeg jo ikke at fortælle offentligheden. Men det er min virksomhed, og alt er fuldstændig, som det skal være.

