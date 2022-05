Rasende Medina: - Så kan de mærke, hvordan det føles

Tirsdag får dokumentaren 'Medina' premiere i biografer over hele Danmark, og i den forbindelse er 'Kun for mig'-sangeren taget på turné hos udvalgte medier for at promovere filmen.

Blandt andre er den populære DR-podcast 'Genstart' i mandagens episode blevet beæret med et besøg af den 39-årige popsanger.

Det er dog tydeligt, at der er ting, Medina bestemt ikke ønsker at tale med vært Anna Ingrisch om.

Så længe spørgsmålene går på Medinas gennemtærskede, men trods alt tragiske fortællinger om stalkere, der har forfulgt hende, og medier, hun mener har behandlet hende respektløst, går interviewet gnidningsfrit.

Men da DR-værten begynder at spørge til en episode i 2013, hvor Medina overfaldt en journalist fra Se og Hør i lufthavnen i København, hvor hun efter en rejse til Mexico blev mødt af pressen, bliver stemningen anderledes kølig.

Nægter at svare

Medina beskriver i 'Genstart', at hun forud for episoden havde siddet i et hjørne af lufthavnen og grædt, fordi hun var så bange for at gå ud at møde de journalister, hun frygtede ventede på sig.

Hun beskriver videre, at det slog klik, fordi den pågældende journalist begyndte at stille spørgsmål til hendes privatliv, men at hun ellers ikke rigtig kan huske noget.

Da Anna Ingrisch spørger til, om Medina fortryder overfaldet, hvor hun greb journalisten i håret, vendte hendes ansigt ud mod de andre fremmødte og råbte, at hun havde ødelagt hendes liv, afviser hun.

Hun afviser også, at der var tale om vold. Og da Ingrisch forsøger sig med et spørgsmål om, hvorvidt hun ikke bare har udsat journalisten for den form for grænseoverskridende behandling, hun selv er modstander af, lyder det vredt fra popstjernen:

- Ja, så kan de mærke, hvordan det føles at blive fysisk grænseoverskredet på den måde, som jeg er blevet det og har skullet forsvare mig selv i 15 år.

Herefter klapper Medina i og nægter at svare på DR-værtens spørgsmål, som hun mener har sat hende i en 'træls situation'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Medina i forbindelse med premieren på dokumentarfilmen, men beskeden fra Medinas bagland lød, at det ikke ville blive prioriteret i denne omgang.

'Medina', der er instrueret af sangerens mangeårige ven Kaspar Astrup Schröder får premiere 3. maj.