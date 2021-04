Raser: - Det er noget svineri

Jørgen Olsen, der er kendt som den ene halvdel af Brødrene Olsen, har fået nok.

Den 71-årige musiker er nemlig træt af den omstridte fristad, der er opstået på Fredens Havn i København, som han er nabo til.

Helt konkret er han utilfreds med det rod og ødelæggelse, som beboerne ifølge ham efterlader i området på Fredens Havn, hvor der de seneste år er kommet flere og flere hjemløse, udsatte og udenlandske borgere til, som har slået sig ned og bosat sig i både.

Jørgen Olsen er utilfreds med

- Jeg synes, det er noget værre svineri, siger Jørgen Olsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes, det er udemokratisk, at de har slået sig ned her og ødelægger naturen. Man kan ikke bare beslutte sig for at lægge en båd et sted, bare fordi man har lyst til at bo der. Det ville svare til, at jeg satte 20 campingvogne op i Kongens Have og proklamerede, at jeg ville bo der. Den går bare ikke, siger han videre.

Fakta om Fredens Havn Fredens Havn har været heftigt debatteret i en lang periode. I 2015 vurderede Kystdirektoratet, der ejer området, at det ikke var lovligt, at borgerne holdt til der. I 2020 vurderede byretten det samme, og lige siden har Jørgen Olsen og en lang række andre borgere kæmpet for at få bådene fjernet. Kommunen er da også begyndt at fjerne flere både, men der ligger ifølge Berlingske stadig omkring 15 i området. I en ny dokumentarserie på TV 2, 'Slaget på Fredens Havn', kommer man tæt på de beboere, der bor i Fredens Havn. Her følger man blandt andet beboernes kamp for at få lov til at blive boende på den 'flydende fristadø', som området efterhånden har udviklet sig til.

Fredens havn:

For sent

Ifølge Jørgen Olsen går det ikke hurtigt nok med at fjerne bådene.

- Jeg synes jo, at myndighederne burde have reageret på det her for lang tid siden. Man skulle have taget det i opløbet, så det var stoppet for mange år siden, så der slet ikke var nået at komme så mange både, siger Jørgen Olsen.

- Jeg går normalt ikke ind i politik, og i princippet kan jeg ikke se Fredens Havn fra der, hvor jeg bor på Holmen, så på den måde generer det mig ikke, men jeg synes simpelthen ikke, at den ødelæggelse, det efterlader, er i orden. Det er blevet så grimt et sted, og naturen er blevet ødelagt. Det er blevet en regulær losseplads, og jeg er meget vred over, at der ikke er blevet grebet ind, lyder det fra Jørgen Olsen.

Jørgen Olsen er en del af Brødrene Olsen sammen med sin bror, Noller. Foto: Henning Hjorth

- Hvad går der af dig ved, at de får lov at bo der?

- Jeg synes, det er meget udemokratisk at bosætte sig et sted på den måde. Det er efter min mening helt vanvittigt, og på den måde, er man lige for loven, uanset om man er tyk, tynd, rig eller fattig, siger han og fortsætter:

- Og så er det jo en vigtig pointe for mig, at der bliver taget hånd om de her mennesker. Det er jo ikke, fordi de bliver sendt ud i en usikker fremtid. De får mulighed for at få tag over hovedet, og der er masser af plads på herberger og diverse steder. Men det er ikke i orden, at man bare slår et telt op eller sætter en båd, og så bor man, hvor man vil. Vi vil ikke have et nyt Christiania på vand.

I slutningen af april skal sagen afgøres i landsretten, hvor der falder en endelig afgørelse om området, og det ser Jørgen Olsen frem til.

- Jeg håber jo, at vi får rettens ord for, at de bliver nødt til at flytte. Men jeg er bange for, at det ikke stopper der, og at de bliver hængende alligevel, siger han.

Her ses en af bådene på Fredens Havn. Foto: Peter Hove Olesen

Siden 2006 er området Erdkehlgraven langs Refshalevej og Christiania blevet fyldt med over 100 skibsvrag og selvbyggerbåde, som nu fjernes. Området kaldes Fredens Havn. Foto: Peter Hove Olesen

Talsmanden for 'Fredens Havn', Esben Banke, har tidligere afvist, at den ulovlige bådeby sviner miljøet til.

- Vi er jo heller ikke interesserede i, at der ligger miljøskadelige vrag i vandet. Derfor finansierede vi selv en større oprydning i 2016, hvor vi med hjælp fra miljøskibet Selma fik fjernet 30 ton affald fra havnen og tømt olietanke på de vrag, der var for store til at løfte op, har han tidligere oplyst til TV 2.