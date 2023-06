Raser efter beskyldninger mod sønnens idol: - Det er komplet uretfærdigt

Rasmus Seebach og hans kæreste, Julie Teglhus, er glade for, at Onkel Reje torsdag fik comeback efter beskyldninger, shitstorm og sygemelding. De har altid elsket ham og er ikke stødt over noget

- Det er vildt, overhovedet at skulle have en holdning til ham. Det har vi aldrig nogensinde haft. Vi har bare elsket ham. Så det der med at man skal tage stilling til, om han overhovedet må være her, det er fuldstændig surrealistisk for os.

Ordene kommer fra Julie Teglhus - kæreste til Rasmus Seebach gennem mange år og moderen til hans to børn.

De har i familien mildt sagt været chokeret over de grove beskyldninger, DR-børneværten Onkel Reje alias Mads Geertsen i begyndelsen af maj var offer for, så han var nødt til at sygemelde sig.

De har således kun undren til overs for den shitstorm, Onkel Reje efterfølgende var i gennem, hvor konspirationsteoretikere og internetkrigere beskyldte den farverige, kantede og udfarende børnefigur for alverdens unoder.

Seksårige Holger og hans mor og far glædede sig til at komme i Cirkus Summarum og se blandt andet Onkel Reje. Hans lillbror, Helmut, måtte som toårig blive hjemme, da han endnu er lidt for lille. Foto: Henning Hjorth

Annonce:

Skideskæg

Det fortæller kæresteparret til Ekstra Bladet, da vi møder dem til premieren på Cirkus Summarum i Ballerup - stedet, hvor en nu raskmeldt Onkel Reje får comeback.

- Jeg synes, at det har været komplet uretfærdigt, at han skulle sådan en hård tur i gennem. Jeg har altid været vild med Onkel Reje. Det har Holger (Seebachs førstefødte, red.) også. Han er skideskæg, siger Rasmus Seebach.

- Der er overhovedet ikke noget, der har stødt mig. Vi er sgu vilde med Onkel Reje og John Dillermand og det hele. Så hey - vi har glædet os til at se Onkel Reje i dag. Er det ikke rigtigt, Holger, spørger Rasmus Seebach sin ældste søn og kigger ned mod ham.

- Det er komplet harmløst, det Onkel Reje laver, supplerer 'Ralle'.

Den sygdomsramte DR-børnevært Mads Geertsen, der på tv gør sig som Onkel Reje, anklages for at være del af en international elite. Sådan lyder det fra kritiker, der angiveligt har studeret emnet i 'tusindvis af timer', og som har politianmeldt DR. DR afviser

John Dillermand er cool

Julie Teglhus tager atter ordet:

Annonce:

- Jeg kan også godt lide John Dillermand, ha-ha-ha. (...) Jeg tror også, det bliver en hård verden, hvis man skal være stødt over sådan noget der. Så bliver det svært at være både barn og voksen. Det er for langt ude, og jeg er virkelig glad for, at han står her i dag.

- Har det givet anledning til som familie at tale i gennem, hvor I selv synes, grænsen går inden for børnefjernsyn?

- Det har vi sgu ikke lige fået talt i gennem, siger Rasmus Seebach.

Julie Teglhus tager atter ordet:

- Det er nok fordi, at vi aldrig nogensinde er blevet udfordret på vores grænser. Men man bliver udfordret på, hvordan folk taler om hinanden, så det er dét, vi er kommet til at tale om. Den der offentlige debat, hvor folk virkelig kan blive hevet i gennem en tur, der ikke står mål med noget helst, siger Teglhus.

- Ja - det er slet ikke i orden. Så vi glæder os til at se Onkel Reje i dag, siger Seebach, der har skrevet Cirkus Summarum-stjernen Motor Milles nye sang sammen med sin gode ven Ankerstjerne - et nummer, der skulle fremføres live til cirkuspremieren.