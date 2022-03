Raser mod komiker: - Super-ulækkert

Der er flere ting i en sketch i DR2-programmet 'Tæt på sandheden', som har fået den dansk-ukrainske influencer Irina Olsen til tasterne.

Og som hun siger i en af de mange stories, hun lagde op på Instagram tirsdag 15. marts, kommer hun 'ikke til at glemme det'.

- Når man lige nu laver sjov om noget som helst, der har med Ukraine at gøre, og nævner mit navn oveni, så glemmer jeg det ikke. Det er i min bog super-ulækkert at gøre, siger hun blandt andet i sin story.

Hun henviser til satireprogrammet 'Tæt på sandheden's nye sketch, som drejer sig om politikernes holdning til ukrainske flygtning i forhold til flygtninge fra Mellemøsten.

Komikeren Hadi Ka-Koush, bedst kendt som Noah fra 'Adam og Noah', der spiller flygtning i sketchen, har selv delt den på Instagram.

Elsker kål og rødbede

I sketchen ser man Noah stå ved den danske grænse. Han taler pæredansk og forsøger at komme ind i Danmark ved at sige, at han er ukrainer.

Grænsevagten ser dog ikke helt ud til at tro på ham, selvom han prøver at danse som en ukrainer og fortæller, at han elsker kål og rødbede.

Da en ukrainsk flygtning så kommer forbi, lukker grænsevagten hende ind med det samme og giver hende et pas.

Det er først, da Noah fortæller vagten, at han har været over grænsen for at handle toldfrit, at vagten tror på, at han er dansk.

Hadi Ka-Koush er også kendt som Noah fra 'Adam og Noah'. Foto: Mogens Flindt

Ud over at Irina, der selv har ukrainsk baggrund, har lagt stories op, hvor hun kritiserer sketchen, har influenceren også kommenteret Noahs opslag på Instagram.

'Ikke nu man skal lave sjov med en ukrainsk kvinde, der også har oplevet diskrimination i DK i 25 år!!!!! Lad være med at få det til at lyde som om, det har været smooth sailing for alle ukrainere her fra 1. dag! Det var det ikke i slut-90’erne! Og venligst ALDRIG brug mit gamle efternavn igen.'

I sketchen ser man nemlig Noah bruge Irinas navn for at vise, at han er fra Ukraine. Han nævner dog hendes gamle efternavn, hvilket Irina ikke længere bruger, da hun forbinder det med traumatiske oplevelser med sin far.

Misforstået hensigten

På Instagram har Noah svaret på Irinas kommentar, hvor han forklarer, at det ikke er hans hensigt at gøre grin med hverken hende eller ukrainere.

'Det med, at jeg siger dit gamle efternavn, er selvfølgelig uheldigt. Men jeg vidste det simpelthen ikke. Havde jeg vidst det, så ville jeg ikke have sagt det. Sketchen taler på ingen måde om 90’erne, så det forstår jeg slet ikke, at du nævner. Vi taler om situationen lige nu. Du blander tingene sammen og ser ikke formålet med sketchen,' skriver komikeren blandt andet og fortsætter:

'Formålet med sketchen er at vise, hvor absurd det er, at vi ikke behandler alle flygtninge ligeværdigt og humant. Og når jeg siger 'vi', så mener jeg vores politikere, der nu vil gøre det til lov, at der findes første- og andenrangsborgere.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Irina Olsen og Hadi Ka-Koush alias Noah. De er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.