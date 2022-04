Raser: 'Optræder 66 gange' i hemmelig rapport

Efter flere dages tavshed fra nuværende og tidligere medarbejdere i Berlingske Media står radiovært, eks-pressechef i Liberal Alliance og tidligere klummeskribent i Berlingske Anne Kirstine Cramon nu som den første frem og lægger personligt navn til kritik mod sin forhenværende arbejdsplads.

Hun er i dag kun tilknyttet som panelmedlem i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om'.

I et tweet onsdag aften adresserer hun således den meget omtalte evalueringsrapport, hvori en række menige ansatte og chefer på koncernens medier blandt andet har fået endevendt og analyseret deres adfærd på de sociale medier.

'Jeg kan se, at Anders Krab-Johansen nu beklager overfor ansatte i Berlingske Media, at han har overvåget deres adfærd på sociale medier. Jeg er ikke ansat i Berlingske Media, men løst tilknyttet. Jeg optræder 66 gange i den hemmelige rapport. Det bekymrer mig en hel del', skriver hun Cramon i sit tweet og fortsætter:

'Det er et skråplan, når et mediehus håndterer en MeToo-sag ved først - iflg. Frihedsbrevet - at hyre den mest aggressive anti-metoo-campaigner, (Michael, red) Ulveman, som rådgiver, for så at overvåge medarbejdere m.fl. på SoMe. Så vil man ikke forsoning. Så vil man føre skyttegravskrig', raser hun.

Anders Krab-Johansen beklager, efter at have modtaget et klagebrev fra medarbejderforeningerne i Berlingske Media - B.T., Berlingske og Weekendavisen. Nu reagerer Anne Kirstine Cramon dog personligt. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Kritisk brev

Koncernchefen i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, bestilte rapporten i kølvandet på det Metoo-forløb, der endte med at koste B.T.s chefredaktør Michael Dyrby jobbet. Formålet med den var ifølge Anders Krab-Johansen at få overblik over og indblik i Metoo-mediedækningen.

Siden rapporten første gang kom til offentlighedens kendskab i mediet Frihedsbrevet søndag, har der været tavshed fra medarbejderne i Berlingske-koncernen.

Altså indtil nu.

For kort før middag onsdag sendte de tre medarbejderforeninger i Berlingske Media således et kritisk brev til Anders Krab-Johansen, hvori man tager kraftigt afstand fra undersøgelsen, hvilket efterfølgende fik Anders Krab-Johansen til at beklage i en mail til Mediawatch:

'Jeg har beklaget forløbet over for medarbejderforeningerne. Kritikken er berettiget, og det er mit ansvar. I et mediehus må der ikke være noget, som kan give anledning til at tro, at der foregår overvågning', lyder det blandt andet.

Ønsker ikke at forklare

Ekstra Bladet ville gerne bl.a. have uddybet, hvorfra Anne Kirstine Cramon har sin viden omkring de 66 gange, hun skulle optræde i rapporten, ligesom vi gerne ville have hende til at uddybe sin kritik af både Krab-Johansen og Michael Ulveman.

Hun fortæller dog i en sms, at hun ikke ønsker at tale med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har onsdag aften ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Anders Krab-Johansen til Anne Kirstine Cramons tweet. Han er i skrivende stund ikke vendt retur.

Søndag gav han dog blandt andet følgende citat til Ekstra Bladet om rapporten:

'Efter forløbet i december bestilte jeg en rapport hos et konsulenthus for at få overblik over og indblik i Metoo-mediedækningen. Fokus var på den generelle debat i medier og på sociale medier - ikke specifikt ansatte i Berlingske Media. Formålet var at blive klogere.'