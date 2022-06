Raser over grimme kommentarer: - Fandme for ulækkert

Rikke Chili er rasende over, hvordan nogle mennesker tillader sig at skrive om hendes liv på nettet

Den tidligere realitydeltager Rikke Chili har fået nok.

Selvom hun ikke plejer at tage sig af, hvad folk skriver om hende på nettet, er grænsen nu nået.

I et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at citere, langer hun ud efter dem, der skriver løgne om hende og Martin Celosse-Andersen, som hun var kærester med i en periode.

De to kunne for nylig over for Ekstra Bladet bekræfte, at de efter at have været gået fra hinanden nu dater igen og kalder sig 'næsten-kærester'.

Og det har fået rygter og grimme kommentarer til at svirre på særligt internetsiden reddit.

'Man bliver vant til at folk kommer med latterlige udtalelser - især på reddit. Fordi det netop er anonymt, og det ingen konsekvenser har for dem, der sidder og lyver. Jeg plejer også at være ligeglad, men da jeg fik disse screenshots tilsendt, fik jeg f***ing nok!!', skriver Rikke Chili og fortsætter:



'Én ting er at skrive grimt om mig og Martin, vi klarer det nok, men at blande hans børn ind i det, er fandme for ulækkert! Og så skrive løgne om det. Fy for helvede!'.

Gik fra hinanden

Til Ekstra Bladet fortæller Rikke Chili, at der ingen sandhed er bag de mange spekulationer om, hvorfor hun og Martin Celosse-Andersen, der er kendt som 'Exit-Martin', gik fra hinanden sidste år.

Det skyldtes udelukkende, at Rikke Chili kæmpede med stress, og at Martin Celosse-Andersen var blevet diagnosticeret med ADHD. Derfor havde de hver især sit at kæmpe med.

- Det var ikke på grund af manglende kærlighed, men fordi det hele var rigtig svært, og vi var nødt til at arbejde på det hele alene, fordi vi var bange for at komme til at ødelægge hinanden. Det hele handlede jo lige pludselig bare om sygdom. Det var sgu hårdt, siger hun.

Rikke Chili og Martin Celosse-Andersen kunne for nylig over for Ekstra Bladet bekræfte, at de dater igen - de er dog ikke kærester endnu. Foto: Emil Agerskov

Hun håber, at hun ved at tale højt om de grimme kommentarer og rygterne kan få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de skriver om andre mennesker på nettet.

- Jeg får desværre en del beskeder fra folk, der ikke ved, hvordan man skal opføre sig. Men det skal tales om og ikke gemmes væk. Det er så vigtig en debat, også for de yngre generationer, der vokser op med sociale medier. Man glemmer ofte, at det er rigtige mennesker, der skrives om, siger Rikke Chili.

